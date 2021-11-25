مطار جزيرة بالما الإسبانية يعود للعمل بعد إيقافه بسبب بركان

استأنف مطار جزيرة بالما في جزر الكناري الإسبانية، الذي كان مغلقا منذ يوم السبت بسبب ثوران بركان، عمله صباح اليوم الخميس.

وبحسب منظم المطار الإسباني AENA، فإن المطار عاد لإستئناف عمله.

وفي تغريدة نشرها المخدم الرسمي للمطار جاء فيه "مطار بالما يعمل مرة أخرى بعد أعمال التنظيف. ومع ذلك ، فإن سحابة الرماد في الغلاف الجوي يمكن أن تؤثر على العمليات. من المهم أن تتحقق من شركة الطيران الخاصة بك إذا كنت ستسافر".

وشهدت الجزيرة نشاطا بركانيا يوم 19 سبتمبر حيث غطت الحمم البركانية أكثر من ألف هكتار، وتم إخلاء أكثر من سبعة آلاف شخص، ودمر 1.5 ألف مبنى، معظمها سكنية. خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين، تم تسجيل عشرات الآلاف من الزلازل في الجزيرة.