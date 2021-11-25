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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وثيقة تمكين المرأة المصرية على طاولة المجلس الأعلى للمنظمة العربية

مايا مرسي
مايا مرسي

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمراة اليوم بكلمة مسجلة فى فعاليات الاجتماع العادى التاسع عشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ، بحضور حورية خليفة الطرمال رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية..ووزيرة الدولة لشئون المراة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية،وعدد من الوزيرات و رئيسات الآليات الوطنية ، و ممثلي الدول الأعضاء من المتخصصين في شئون المرأة.
   

قدمت الدكتورة مايا مرسى للمنظمة وثيقة بالحقائق والارقام الخاصة بما أحرزته جمهورية مصر العربية من تقدم فى ملف تمكين المرأة المصرية ، واكدت أن المرأة المصرية تعيش حاليا لحظات فاصلة فى تاريخ مصر الحديث حيث تشهد بناء جمهورية جديده قوية، واعدة ، قائدة ورائدة.
 

وتابعت “مرسي” الجمهورية الجديدة تلتزم دستورياً وقانونياً بمبادئ عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص ، تؤمن بأن حقوق الإنسان وحرياته بموجب الدستور هى قيمة عليا تتضمن حقوقًا لا يجوز التنازل عنها أو تجزئتها أو التصرف فيها ..واعتبار المبادئ نصوصاً دستورية يلتزم المشرع بها، ولا يستطيع الخروج عنها أو مخالفتها أو الانتقاص منها أو تعطيلها إلا بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الدستور وتحت رقابة القضاء.
 

وأكدت أن مصر فى الجمهورية الجديدة اعتمدت منذ اللحظة الأولى على الحقيقة والمصارحة كمنهج لتحقيق أهدافها، قوامها الاستثمار فى البشر  وبناء اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة  وتحقيق تنمية مستدامة، ونشر قيم المحبة وقبول واحترام الاخر .. وتعزيز العمل على الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة .


ونوهت أن الدولة تحترم المرأة وتقدرها إيماناً بأن تمكينها واجب وطنى وحق أصيل من حقوق الإنسان ، وكسرت الحواجز الزجاجية أمام وصول المرأة الى جميع المناصب القيادية دون تمييز، تراعى احتياجات المرأة فى خططها وموازنتها الوطنية.


واضافت ، الجمهورية الجديدة تضع الحياة الكريمة والسكن اللائق لشعبها على قائمة أولوياتها، وتطلق أكبر برنامج تنموى فى مصر وحول العالم وتدمج المرأة فى خططه ، تؤمن أن صحة المرأة المصرية هى صحة مصر  وتطلق مبادرة رئاسية لدعم صحة المرأة.

ولفتت أن مصر كانت الأولى على مستوى العالم التى تصدر آلية لرصد الإجراءات التى تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة  كورونا ، وقادت العالم خلال جائحة كوفيد-19 حين اعتمدت الجمعيةُ العامةُ للأمم المتحدة بالإجماع القرار المصري بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير الجائحة على النساء والفتيات.

واوضحت أن الرئيس السيسي صرح  بأن " المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها، وبما يتفق مع ما جاء في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة".


 

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