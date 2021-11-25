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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع الترولي بالمطرية يشكون من انتشار أكوام القمامة والراتش

صدى البلد

ارسل القارئ اميل ناصف شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع الترولي بحي المطرية  من وجود اطنان القمامه والرتش  في ارض الاوقاف امام مجمع مدارس مبارك وقهوه شعبان نجم مما تسببت في وجود  تلوث وحشرات ورائحة كريهة لكل المنطقه وخطر علي اطفال المدرسه التي أمامها.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

القمامة صدى البلد تلوث بين الناس انتشار القمامة المدرسة

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