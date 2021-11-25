عاجل
التصديري للصناعات الغذائية ينظم بعثة للمشاركة بمعرض فوود أفريكا.. ديسمبر المقبل مذكرة تفاهم بشأن تجارة الغاز المسال وأنشطة البحث والاستكشاف بين مصر واليونان بعثة بيراميدز تغادر إلى الكونغو لمواجهة مانياما في الكونفدرالية افتتاح طريق الكباش.. ونواب: حدث عالمي يليق بعظمة وتاريخ مصر .. ويؤكدون: سيضعها في مصاف دول العالم الجاذبة للسياحة نشرة أخبار العالم | إشادة دولية بـ مصر.. هزيمة ساحقة لـ أبي أحمد أمام تيجراي.. مليون ونصف وفاة بـ كورونا في أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مرورية

إحالة 70 مدرسا للتحقيق في رشيد

حملات مرورية في البحيرة
حملات مرورية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة على المدارس لمتابعة عملية الانضباط الإداري وأعمال النظافة والتعقيم داخل وخارج المدارس لمراجعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه والنوافذ والأثاث والفصول الدراسية والتأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .

إحالة 159 موظفا بمستشفى أبو حمص المركزي للتحقيق

إزالة 10 حالات تعد علي الأراضي الزراعية في البحيرة

تحرير 18 محضرا لعدم تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية في البحيرة

بتكلفة 29 مليون جنيه.. تطوير مبنى دار رعاية المسنين في الأبعادية بالبحيرة|صور

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها في دمنهور

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها في دمنهور

حملات مرورية مكثفة علي المدارس 

 

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بحملة مكبرة لمتابعة المدارس، حيث تم المرور على ١٠ مدرسة بالإدارة التعليمية برشيد لمتابعة التزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومتابعة الانضباط الإداري وأسفرت الحملة عن الآتي :-

- تم المرور علي مدارس (رشيد الاعدادية بنات - رشيد الثانوية بنات - ام المحسنين الابتدائية - عباس الطحان الثانوية المشتركة - محلة الأمير تعليم اساسي - ادفينا الابتدائية - ادفينا الاعدادية الجديدة بنات - مجمع حوض السرايا الرسمية للغات - علي الجارم الرسمية لغات - علي المغربي الاعدادية بالفترة المسائية )، تم رصد غياب  30 موظفا في 8 مدارس بدون سند قانوني، كما تم إحالة 40 حالة ترك عمل.

البحيرة محافظ البحيرة حملات مرورية مركز رشيد رشيد محافظة البحيرة أعمال النظافة دورات المياه

موضوعات متعلقة

ضحية "شيطان الشهوة".. الطفلة رضوى هتك جارهم عرضها وهى جثة!!

نهش جسدها بعد موتها | اعترافات مثيرة لـ قاتل الطفلة رضوى: تمنعت فـ قتلتها واغتصبتها

عايش ما بين الحياة والموت.. مأساة شاب ثلاثيني يحتاج نصف مليون جنيه لإنقاذ حياته.. ويؤكد: الرئيس السيسي أب لكل مواطن وأتمنى يسمع صوتي

اغتصبها بعد قتلها.. التفاصيل الكاملة لمقتل طفلة علي يد سائق توك توك بالبحيرة

عملية زرع كلي تعيده للحياة..مأساة مواطن بالبحيرة يستغيث بالرئيس بعد إصابته بفشل كلوي

إحالة 159 موظفا بمستشفى أبو حمص المركزي للتحقيق

إزالة 10 حالات تعد علي الأراضي الزراعية في البحيرة

تحرير 18 محضرا لعدم تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية في البحيرة

ترشيحاتنا

النشرة الدينية..امرأة زوجها يصورها أثناء الجماع ما الحكم.. لمس الكلب ينقض الوضوء أم لا؟.. شزوط التطهر من الحدث الأكبر

للصيانة .. قطع المياه 4 ساعات عن 3 أحياء بالجيزة

أمريكا تحاول إقناع روسيا بزيادة إنتاج النفط لخفض الأسعار

وزير التعليم يناشد أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات

الجمعة البيضاء.. الأدوات المنزلية ترتفع مبيعاتها بنسبة 15% ..والأجهزة الكهربائية 10%

بقيادة الوادي وحمدي.. تشكيل هجومى لـ سموحة قبل مواجهة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

أبرزها هواتف المحمول.. زيادة الرسوم الجمركية للأجهزة بعد موافقة خطة النواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

فيديو

باللغات الأجنبية| القوات المسلحة تروج لمعرض «إيديكس» للسلاح.. شاهد

فيديو جراف.. زواج الأقارب.. 3 ولادات نادرة.. شعر أبيض وبدون بطن

عودة رمضان صبحي مرفوضة.. ماذا قال الخطيب عن انتخابات الأهلي وحسام عاشور

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من مياه الأمطار

المزيد

ساحة رأي

هويد دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ