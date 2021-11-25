إحالة 70 مدرسا للتحقيق في رشيد

حملات مرورية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة على المدارس لمتابعة عملية الانضباط الإداري وأعمال النظافة والتعقيم داخل وخارج المدارس لمراجعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه والنوافذ والأثاث والفصول الدراسية والتأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .

حملات مرورية مكثفة علي المدارس

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بحملة مكبرة لمتابعة المدارس، حيث تم المرور على ١٠ مدرسة بالإدارة التعليمية برشيد لمتابعة التزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومتابعة الانضباط الإداري وأسفرت الحملة عن الآتي :-

- تم المرور علي مدارس (رشيد الاعدادية بنات - رشيد الثانوية بنات - ام المحسنين الابتدائية - عباس الطحان الثانوية المشتركة - محلة الأمير تعليم اساسي - ادفينا الابتدائية - ادفينا الاعدادية الجديدة بنات - مجمع حوض السرايا الرسمية للغات - علي الجارم الرسمية لغات - علي المغربي الاعدادية بالفترة المسائية )، تم رصد غياب 30 موظفا في 8 مدارس بدون سند قانوني، كما تم إحالة 40 حالة ترك عمل.