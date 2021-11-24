إحالة 159 موظفا بمستشفى أبو حمص المركزي للتحقيق

حملات مرورية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة مواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

إحالة ١٥٩ موظف للتحقيق بمستشفى أبو حمص المركزي

وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ابوحمص بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة بحملة تفتيشية على مستشفى أبو حمص المركزي للتأكد من الانضباط الإداري وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال فيروس كورونا ومدى تقديم الخدمات الصحية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية حيث أسفرت عن إحالة ٨٤ طبيب و ٢٦ اداري وممرض للتحقيق لتغيبهم دون سند قانوني، وكذا ٢٧ طبيب و ٢٢ اداري وممرض للانصراف دون إذن.