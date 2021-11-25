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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الكشف عن مواصفات هاتف هواوي Nova 8 SE 4G

إصدار Nova 8 SE الأصلي
إصدار Nova 8 SE الأصلي من هواوي

تعتزم شركة هواوي Huawei، إطلاق إصدار 4G من هاتفها المميز Nova 8 SE، قريبا، لذلك تمهيدا للإعلان عنه كشفت أحدث التسريبات التفاصيل الرئيسية حول مواصفات الهاتف المرتقب.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيتم تشغيل هاتف هواوي Nova 8 SE 4G، بواسطة معالج Kirin 710A، بدقة تصنيع 14 نانومتر، والذي سيأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

 

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مميزات هاتف هواوي Nova 8 SE 4G

وتبعا للمعلومات، سيحتوي هاتف هواوي Nova 8 SE 4G، على شاشة من نوع OLED، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض 1080 بكسل +.

ووفقا للتسريبات، سيحزم إصدار 4G من هاتف هواوي Nova 8 SE، بطارية بقوة 3800 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، سيتم شحنها عبر منفذ USB-C.

وسيمتاز هاتف هواوي Nova 8 SE 4G، بمجموعة 5 كاميرات، تضم كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لبيانات العمق.


وسيعمل هاتف Nova 8 SE 4G بنظام تشغيل HarmonyOS 2 من هواوي، وستوفر الهاتف في 4 ألوان مميزة هي: الأزرق، والفضي، والأسود، والأبيض، ومن المقرر أن يتم الكشف عن باقية مواصفات وتفاصيل الأسعار والتوافر الهاتف عند الإعلان الرسمي عنه.
 

The original Huawei nova 8 SE
إصدار Nova 8 SE الأصلي من هواوي
هواوي Nova 8 SE إصدار 4G Nova 8 SE 4G هاتف هواوي Huawei

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