مكافآت وشهادات تقدير للمتميزين والأوائل بشمال سيناء

احتفلت محافظة شمال سيناء اليوم الخميس بيوم التفوق وأقيم احتفال فى قاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش ، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وبحضور أعضاء المجموعة البرلمانية ، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، محسن أبو القاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية ، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة ، على غيط مدير التضامن الاجتماعى ، القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية ، وعدد من مشايخ القبائل والعواقل والقيادات الطبيعية وأهالى المكرمين .



وأكد المحافظ ،على تكريم جميع المتفوقين وأوائل الشهادات العامة والأزهرية ، مشيرا الى فضل العلم والتميز على المجتمع ، وأنه يتم تكريم أوائل الشهادات والمتميزين في مختلف المجالات برغم ظروف المحافظة ويمنى تكريم أوائل المحافظة من أوائل الجمهورية العام القادم .



وحيا أولياء الأمور وأهالى المتميزين لدعم ومساعدة أبنائهم على التفوق والتميز، كما قدم الشكر لجميع العاملين في مجال التعليم لجهدهم المبذول مع الطلاب .. منوها الى أن العملية التعليمية بالمحافظة أفضل بكثير عن المحافظات الأخرى .



وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم على انتشار المدارس على مستوى المحافظة ووجود جميع أنواع التعليم من مدارس عادية عامة وفنية وخاصة ومتميزة للغات الى جانب المدرسة المصرية اليابانية، موجها التحية الى المحافظ لدعمه الدائم للتعليم والعاملين والطلاب .



وأضاف محسن أبو القاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية أن للعلم والعلماء منزلة كبيرة موضحا أهمية العلم في مواجهة الأفكار الضالة والفاسدة ، ودوره في تقدم المجتمع ، وأن المحافظ هو الداعم الأول للتعليم والطلاب على مستوى التعليم العام والأزهرى .



وأشار النائب سالم العكش عضو مجلس الشيوخ نيابة عن النواب الى تحية المعلم والأسرة .. موجها التحية الى المحافظ الذى يدعم العلم ويشجع الطلاب على التفوق .



وفى نهاية الاحتفال قام المحافظ يرافقه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ومحسن أبو القاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بتكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والدبلومات الفنية وأوائل مدارس التربية الخاصة وعددهم نحو 100 طالبا وطالبة حيث تم منحهم مبالغ مالية وشهادات التقدير ، كما تم تكريم عدد من الشباب لفوزهم في مسابقات على مستوى الجمهورية .



وقام طلاب مدارس التربية الخاصة ومدرسة الشهيد شريف محمد حسين بتقديم عدة فقرات فنية بهذه المناسبة .