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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

طراز حسن فتحي.. إيناس عبدالدايم ومحافظ الدقهلية يفتتحان بيت ثقافة تمى الإمديد

افتتاح بيت ثقافة
افتتاح بيت ثقافة تمى الامديد

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أيمن عبد المنعم مختار محافظ الدقهلية بيت ثقافة تمى الإمديد بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من قيادات الهيئة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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قالت عبد الدايم إن محافظة الدقهلية تضيء بافتتاح مركز جديد للتنوير يضاف إلى منظومة العمل الإبداعي ويقدم خدماته لعدد ضخم من المواطنين، مشيرة ان الوزارة وضعت استراتيجية لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة العديد من المنشآت الثقافية على مستوى الجمهورية تحقيقا للعدالة الثقافية فى مختلف ربوع مصر.

 

 وأضافت أن المنشآت الثقافية تمثل أدوات تنويرية تساهم فى بناء مجتمع تقوم مفرداته على أسس فاعلة من الوعي والمعرفة ، ووجهت افتتاح فصول لتنمية المواهب وإعداد برنامجا ثقافيا وابداعيا يشمل كافة الوان الفكر والفن الى جانب اكتشاف المواهب وصقلها في كافة مجالات الإبداعية ، كما استمعت إلى أحد مواهب تمي الإمديد في القاء الشعر واثنت عليها .  


من جانبه ثمن مختار جهود وزارة الثقافة داخل المحافظة مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة والفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة على أرض الدقهلية وعبر عن سعادته بافتتاح بيت ثقافة تمى الامديد بتصميمه المعماري المميز.


وأوضح عطوة أن مساحة بيت ثقافة تمى الامديد 1020م2 وتم البناء على مساحة 770م2 وهو مكون من دور أرضي وأول على حوائط حاملة على طراز الفنان والمهندس المعماري الراحل  الدكتور حسن فتحي، ويضم الدور الأرضي فراغات الاستقبال ومكتبة الطفل وقاعة أنشطة الأطفال وقاعة الحرف البيئية وصالة للكمبيوتر والمعلومات ومنفذ لبيع الكتب وغرف إدارية ومسرح بمساحة 110م2 يسع 110 كرسي بمشتملاته من غرف للممثلين وخشبة مسرح بمساحة 28م2 بأبعاد 4م×7م، أما الدور الأول يحتوي علي المكتبة العامة التى تضم مطبوعات وعناوين فى مختلف الوان المعرفة .

قصور الثقافة وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم رئيس الوزراء الموسيقى محافظة الدقهلية

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