اِعرف أول مفاجأة فى احتفالية افتتاح طريق الكباش ..شاهد

قامت الإعلامية إيمان الحصري، بتقديم احتفالية افتتاح طريق الكباش، بالأقصر.

وكانت أيمان الحصري، خلال الفترة الماضية تعاني من مرض، وكانت غائبة عن الشاشات.

حرصًا من موقع «صدى البلد» على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدّم لكم بثًا مباشرًا لفعاليات احتفالية طريق الكباش بالأقصر، بحضور الرئيس السيسي.

وبدأ منذ قليل حفل افتتاح طريق الكباش ويُنقل عبر عدد من القنوات الفضائية، بإنارة بانورامية تدريجية لمعبد الأقصر وطريق الكباش على طول 3 كم.

وفي اللحظة ذاتها، يجرى إنارة البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، لتنطلق أضواء الليزر، وتعانق السما، وتتحرك 3 ذهبيات عائمة من النيل، صممت على الطراز الفرعوني، وترمز لثالوث المعبودات المقدسة آمون وموت وخنس، وستنطلق مراكب شراعية ملونة بألوان هوية الأقصر البصرية.



وتزينت مدينة الأقصر في أبهى صورها لاستقبال ضيوفها في الاحتفالية الكبرى العالمية لـ افتتاح طريق الكباش أقدم طريق أثري في العالم.

