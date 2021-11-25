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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعادة فتح التحويلات بين مدارس القاهرة.. اعرف المطلوب

فتح التحويلات بين
فتح التحويلات بين المدارس

أعلنت محافظة القاهرة إنه تم إعادة فتح التحويلات بين المدارس.

ولمن يرغب في التحويل بين مدرسة وأخرى يمكنه التقديم عبر اللينك التالي : http://www.cairogovresults.com/Transfers/Index ، أو الضغط هنا 

ويجري فتح باب التحويلات بين المدارس ، حيث تم التنسيق مع كل الإدارات التعليمية التابعة للمديرية بشأن تسكين الطلاب في المدارس التي يوجد بها أماكن.

ويمكن لأولياء الأمور تقديم طلبات التحويل مع مراعاة ما يلي بحسب ما اعلنته  مديرية التربية والتعليم: 

- التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ( رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام ) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط .
- غير مسؤولين عن أى تحويلات او اجراءات او بيانات تتم خارج الاطار الذى تم تحديده بالبند السابق .
- صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر.
- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.
- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.
- في حالة وجود اي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.
- يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الامر سارية و تقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل)
- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها.
- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات.
- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.
- متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول علي الموقع بعد اسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.
- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة .
-على ولي الامر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.
- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) و الأعلى في المجموع و ذلك طبقا للكثافات.
بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي:
- نتائج التنسيق علي مرحلتين و على ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع .
- التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة.
- على ولي الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.
- المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).
- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).
- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).
- علي ولي الأمر الالتزام بشروط و مواعيد و قواعد القبول.
ملاحظة
يمنع منعا باتا جمع او دفع اي مبالغ مالية تحت اي مسمى أثناء التقدم للمدرسة
 

القاهرة المدارس التحويلات التحويل الإدارات التعليمية التحويلات المدرسية

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