بعد أزمة النشيد الوطني.. ميدو يشيد بجماهير الأهلي

اشاد الاعلامي احمد حسام ميدو بجماهير النادي الاهلي التي تواجدات في المدرجات لمؤازة النادي الاهلي خلال مباراته مع سموحة التي اقيمت مساء اليوم.



ونشر ميدو صورة لعدد من الجماهير وهي تحمل علم مصر وكتب عبر "تويتر": "‏براڤو جمهور الاهلي ولاد البلد اللي حضروا ماتش النهارده..هو ده الجمهور اللي بيحب ‎#مصر"

وتأتي هذه اللافتة بعد أزمة مباراة غزل المحلة في الجولة الماضية والتي شهدت هتافات من جماهير المارد الأحمر أثناء عزف النشيد الوطني.



وكانت رابطة الأندية المحترفة قد قررت إيقاف 349 مشجعا من أنصار النادي الأهلي عن حضور مباراتين، وذلك لعدم احترام النشيد الوطني وقيامهم بالغناء والهتاف أثناء عزف السلام الوطني.