فيديو جراف.. بسمة وهبة أزمات صحية عديدة على الهواء.. ما القصة

نقلت الإعلامية بسمة وهبة إلى العناية المركزة، وذلك بعد اشتباه إصابتها بذبحة صدرية، إثر تعرضها لوعكة صحية .

خضعت لعدة فحوصات على القلب ، بعد تعرضها لأزمة صحية، مساء أمس، في أثناء تقديمها حلقة في برنامج 90 دقيقة ، بعد أن تعرضت لإغماء، وتم نقلها لأحد المستشفيات.

للمرة الثانية في 30 يوما.. بسمة وهبة تتعرض لوعكة على الهواء

من الواضح أن الإعلامية بسمة وهبة ، تعاني مرضا صعبا، وانكشف هذا الأمر للعيان، بعد تكرار طلبها على الهواء من فريق الإعداد الخروج لفاصل وإنهاء الحلقة بشكل مفاجئ، أكثر من مرة واحدة خلال شهر.

وخرجت الإعلامية بسمة وهبة لفاصل عاجل، وبشكل غير متوقع، بعد أن توقفت أثناء تعليقها على خبر هام، قائلا: "والله والله قلبي بيوجعني"، لتخرج لفاصل ولم تعد مرة أخرى في واقعة أثارت قلق متابعيها.

لم تكن هذه الواقعة الأولى للإعلامية بسمة وهبة، وتعرّضت بسمة، لوعكة صحية على الهواء أثناء تقديمها برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، ما اضطرت إلى إنهاء الحلقة، منذ ما يقرب من شهر بتاريخ يوم 26 أكتوبر الماضي.

وقالت «بسمة وهبة»: «أعزائي المشاهدين أستأذنكم في إنهاء الحلقة بسبب شعوري بالتعب البسيط، وأعتذر لكم مرة أخرى وأراكم مرة أخرى ودمتم في رعاية الله».

وأعلنت قناة “ المحور” في بيان لها، توقف استكمال إذاعة حلقة الليلة من برنامج «90 دقيقة» على شاشة قناة «المحور»، لإصابة الإعلامية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء الفاصل وتم نقلها إلى المستشفى .

وخرجت الإعلامية بسمة وهبة ، إلى فاصل إعلاني في حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، ولم تعد لاستكمال فقرات الحلقة.

وقبل خروج الإعلامية بسمة وهبة، لـ الفاصل الإعلاني كانت تتحدث عن أزمة المهرجانات والراب، وفي نهاية حديثها في الفقرة، قالت: " قلبي بيوجعني وأنا بتكلم.. أطلعوا بيا فاصل".

وكشف مصدر مقرب من الإعلامية بسمة وهبة كواليس ما حدث لها على الهواء وتعرضها لأزمة صحية.

وتابع المصدر المقرب من بسمة وهبة قائلا: "هى بخير تعرضت لهبوط أثناء الفاصل، وتقوم حاليا بعمل إشاعات في المستشفى وبعدها سيقرر الأطباء إذا كانت ستخرج أم ستبقى بالمستشفى

