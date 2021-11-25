بالجلباب الصعيدي.. وائل الفشنى يتألق بأغنية «الأقصر بلدنا بلد سواح»

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عروضا استعراضية و فلكلور صعيديا من الأقصر احتفالا بافتتاح طريق الكباش بعد التطوير .

وقام المطرب وائل الفشني، بغناء اغنية " الأقصر بلدنا بلد سواح" وكان يرتدي جلبابا صعيديا .

وتحتفل مصر و العالم اليوم بـ افتتاح طريق المواكب المقدسة الذى اشتهر بـ طريق الكباش ، لتنطلق من معبد الكرنك الى معبد الأقصر ، وتعيد تاريخ احتفالات ملوك مصر القديمة ، وتسرد و تغرد بالأناشيد و الترانيم الفرعونية .

وفى اطار ذلك يسرد "صدى البلد " أبرز 10 معلومات عن تاريخ طريق المواكب المقدسة الشهير بـ طريق الكباش ..

طريق الكباش :

1- طريق الكباش يعد من أقدم الطرق الأثرية في التاريخ

2- يربط معبد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبا

3- يصل إجمالي طوله حوالى 2700 متر

4- به ما يقرب من 1200 تمثال

5- بني طريق الكباش بواسطة الملك أمنحوتب الثالث

6- تم إنشاؤه لتسير به المواكب المقدسة للملوك والآلهة فى احتفالات أعياد الأوبت

7- نحتت التماثيل من كتلة واحدة من الحجر الرملي

8- الاسم الصحيح لـ طريق الكباش هو طريق المواكب المقدسة

9- يرمز الكبش إلى الإله خنوم أحد الآلهة الرئيسية فى الديانة المصرية القديمة

10- أول اكتشاف للطريق كان بواسطة الدكتور زكريا غنيم سنة 1949

