ترخيص الشيشة وصالات القمار أبرز الاشتراطات.. مشروع قانون جديد ينظم أعمال المنشآت السياحية

تناقش لجنة السياحة بمجلس النواب خلال الفترة القادمة مشروع القانون المحال إليها من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وقالت مصادر إن اللجنة ستجري حوارا مجتمعيا حول مشروع القانون قبل مناقشة مواده.

ويستعرض موقع صدي البلد، الاشتراطات الجديدة التى وضعها القانون لتنظيم عمل المنشآت السياحية التى أبرزها ترخيص الشيشة وصالات القمار والخمور فيما يلى:

كما تنص المادة " 25 " : لا يجوز للمنشآت تقديم الخمور أو النارجيلة" الشيشة" إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، ويجدد هذا الترخيص سنويا ويسرى على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.

وتقرر المادة " 26 " : لا يجوز مزاولة ألعاب المائدة فى المنشآت إلا لغير المصريين، ووفقا للشروط والضوابط التي يضعها الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التى يجوز مزاولة ألعاب المائدة فيها.

تنص المادة "24 ": تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة، وفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.

اهداف مشروع القانون

يستهدف مشروع القانون تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص و تذليل العقبات، و تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية كما يسعى مشروع القانون لإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.