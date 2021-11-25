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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصر أقوى من الزمن.. نبيل الحلفاوي يعلق على احتفالية طريق الكباش

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

 

 

اشاد الفنان نبيل الحلفاوي بحفل افتتاح طريق الكباش في مدينة الأقصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته.


وكتب الحلفاوي علي صفحته بموقع تويتر": ‏احتفالية مبهرة على كل المستويات.. تليق بمصر وتاريخها العظيم، تحية واحتراما لكل من شارك في هذا المجهود الخارق والإبداع الرائع، مدينون لأجدادنا بالكثير. مصر أقوى من الزمن.

وبدأ مساء اليوم الخميس حفل افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويُنقل الحفل عبر عدد من القنوات الفضائية، بإنارة بانورامية تدريجية لمعبد الأقصر وطريق الكباش على طول 3 كم.


وفي اللحظة ذاتها، يجرى إنارة البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، لتنطلق أضواء الليزر، وتعانق السما، وتتحرك 3 ذهبيات عائمة من النيل، صممت على الطراز الفرعوني، وترمز لثالوث المعبودات المقدسة آمون وموت وخنس، وستنطلق مراكب شراعية ملونة بألوان هوية الأقصر البصرية.


وتزينت مدينة الأقصر في أبهى صورها لاستقبال ضيوفها في الاحتفالية الكبرى العالمية لـ افتتاح طريق الكباش أقدم طريق أثري في العالم.


وفى اطار ذلك يسرد "صدى البلد " أبرز 10 معلومات عن تاريخ طريق المواكب المقدسة الشهير بـ  طريق الكباش  ..

طريق الكباش :

1- طريق الكباش يعد من أقدم الطرق الأثرية في التاريخ
2- يربط معبد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبا
3- يصل إجمالي طوله حوالى 2700 متر
4- به ما يقرب من 1200 تمثال
5- بني طريق الكباش بواسطة الملك أمنحوتب الثالث
6- تم إنشاؤه لتسير به المواكب المقدسة للملوك والآلهة فى احتفالات أعياد الأوبت
7- نحتت التماثيل من كتلة واحدة من الحجر الرملي
8- الاسم الصحيح لـ طريق الكباش هو طريق المواكب المقدسة 
9- يرمز الكبش إلى الإله خنوم أحد الآلهة الرئيسية فى الديانة المصرية القديمة
10- أول اكتشاف للطريق كان بواسطة الدكتور زكريا غنيم سنة 1949
 

 

 

 

الفنان نبيل الحلفاوي الرئيس عبد الفتاح السيسي طريق الكباش مدينة الأقصر حفل احتفالية طريق الكباش

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