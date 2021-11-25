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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إقتصاد الإمارات| 1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 352 مبايعة بقيمة 801.89 مليون درهم منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 152.96 مليون درهم و 318 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 648.93 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة أم الشيف تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 384.23 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 201.66 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 182.57 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الكرامة بقيمة 70 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 70 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 88.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 34 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 16 مليون درهم.

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