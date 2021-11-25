«سيدات سلة الأهلي» يخسر أمام سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط

خسر الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي أمام سبورتنج في مباراة ذهاب نهائي دوري المرتبط، في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز سبورتنج بنتيجة 100-94.

ونجح فريق 18 سنة المرتبط بالنادي الأهلي في الفوز على سبورتنج بنتيجة 67/73، فيما يلتقي الأهلي وسبورتنج في لقاء العودة وحسم اللقب يوم السبت المقبل.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة دوري المرتبط، على حساب فريق مصر للتأمين، بعد أن فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 95-74، وفي الإياب أنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 88-42، بينما تغلب فريق ١٨ سنة المرتبط في لقاء الذهاب على مصر للتأمين بنتيجة 76/62، وفي مباراة الإياب بنتيجة 70-53.