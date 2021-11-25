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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة المحصورة بين تقاطع الشارع مع شارع المحولات وحتى شارع أبوالفرج وبمواجهة سنترال الأهرام فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة فقط اعتبارا من ١ صباح غد الجمعة ولحين انتهاء الأعمال.

 

وذلك فى إطار استكمال أعمال تسليم مواقع العمل الخاصة بإنشاء محطات مترو الهرم، ضمن مشروع الخط الرابع للشبكة القومية لمترو الأنفاق، فإنه من المقرر تسليم الموقع المخصص لمحطة مترو المطبعة للشركة المنفذة للأعمال، تحديدا بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد عبدالرقيب حتى شارع أبوالفرج ، بطول ٤٠٠ م وعرض ١٨ م فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، ضمن تسليم عدد ٦ محطات مترو أنفاق بالخط الرابع.

 

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتوفير التحويلات المرورية اللازمة في إطار الخطط الاستباقية لتسيير الحركة المرورية بمحيط منطقة العمل وهي كالأتي :-

 

-القادم من ميادين الرماية والنصر بإتجاه شارع الأهرام يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق ابوالهول حتى فتحة الدوران امام التوحيد والنور والعودة لطريق المنصورية ثم الدخول لشارع محمد انور السادات ( ترسا سابقا) مرورا بكوبرى ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعى عزالدين عمر والمحولات ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث ( الطريق السطحى) ثم الدوران اسفل الكوبرى والعودة لمحور انور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

-وعلى الراغبين فى التوجه الى ( مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية) يتم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد انور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار إليها.

 

وتهيب الإدارة العامة للمرور بالمواطنين باتباع تعليمات اللوحات واللجان المرورية لتفادى التكدسات وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلات لضمان تحقيق السيولة المرورية.

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