محمد حماقي بعد حفل الكباش: أشعر بالفخر والسعادة والرضا

أعرب الفنان محمد حماقي عن شعوره بالفخر الشديد لوجوده في الأقصر خلال حفل افتتاح طريق الكباش قائلاً : شعرت بالمسؤولية والحمل لأننا نقدم تاريخ عظيم لمكان عريق وهذا أشعره بالرهبة والقلق قائلاً : يمكن جيت الأقصر كتير لكن اليوم أنا اقدم المكان نفسه وهذا له هيبة كبيرة ومسؤولية كبيرة ملقاه على عاتقه "



وأضاف خلال لقاء خاص خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON في حلقة خاصة من محافظة الأقصر بمناسبة إحتفال افتتاح طريق " الكباش " أن مشاعره بعد إنتهاء الحفل يخالطها الفخر والسعادة والرضا عن مانقدمه قائلاً ؛: أنا شخص غيور جداً على مصر وبحس أننا بلد كبيرة أوي ومؤخرا بدأت أحس بالرضا أننا قادرين نوري للناس قد إيه إحنا كبار وممكن نقدم حاجة عظيمة ".



