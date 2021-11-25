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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد حماقي بعد حفل الكباش: أشعر بالفخر والسعادة والرضا

الفنان محمد حماقي
الفنان محمد حماقي

أعرب الفنان محمد حماقي عن شعوره بالفخر الشديد لوجوده في الأقصر خلال حفل افتتاح طريق الكباش قائلاً :  شعرت بالمسؤولية والحمل  لأننا نقدم  تاريخ عظيم لمكان عريق وهذا أشعره بالرهبة والقلق قائلاً :  يمكن  جيت الأقصر كتير لكن اليوم أنا اقدم المكان  نفسه وهذا له هيبة  كبيرة ومسؤولية كبيرة  ملقاه على عاتقه "


وأضاف خلال لقاء خاص خلال برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON في حلقة   خاصة من   محافظة الأقصر بمناسبة إحتفال افتتاح طريق " الكباش " أن مشاعره بعد إنتهاء الحفل  يخالطها   الفخر والسعادة والرضا   عن مانقدمه قائلاً ؛: أنا شخص غيور جداً على مصر وبحس أننا بلد كبيرة أوي ومؤخرا بدأت أحس بالرضا أننا قادرين  نوري  للناس قد إيه إحنا كبار وممكن نقدم   حاجة عظيمة ".


 

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