أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يحرص على مصافحة الأطفال المشاركين في حفل طريق الكباش.. أبو العينين: نحتاج إلى اتفاقية تجارة حرة بين مصر وأمريكا لتعزيز العلاقات الثنائية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

الرئيس السيسي يحرص على مصافحة الأطفال المشاركين في حفل طريق الكباش|شاهد

حرص الرئيس السيسي على مصافحة الأطفال المشاركين في احتفالية افتتاح طريق الكباش والحديث إليهم، حيث التقط الرئيس صورة تذكارية على أول طريق الكباش مع مجموعة من الأطفال الذين كانوا يرتدون ملابس فرعونية .

أبو العينين: نحتاج إلى اتفاقية تجارة حرة بين مصر وأمريكا لتعزيز العلاقات الثنائية

استعرض الإعلامى مصطفى بكرى، خلال برنامجه حقائق وأسرار المذاع عبر قناة "صدى البلد" كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في حوار مع أكبر الشخصيات العربية والأمريكية في المؤتمر السنوي الـ 30 للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية.



المشرف الفني لحفل طريق الكباش: الديكورات مستوحاة من أفكار المواكب الفرعونية

تحدث المهندس محمد عطية المشرف الفني لحفل طريق الكباش، عن كواليس احتفالية افتتاح طريق الكباش.



وزير الآثار: الحفريات مستمرة في طريق الكباش واكتشفنا ثلث التماثيل فقط

أكد الدكتور خالد العناني، وزير الاثار والسياحة، أن مصر اليوم لا تفتح طريق ولكن مشروع كشف عن طريق، قائلا: "الحفريات مستمرة في مشروع طريق الكباش للبحث عن اكتشافات جديدة وما حدث أنه تم اكتشف ثلث التماثيل فقط".

وزير الآثار عن احتفالية طريق الكباش: حاولنا نعمل اللي نقدر عليه.. فيديو

علق الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على احتفالية افتتاح طريق الكباش، قائلا: "ننتظر رد الفعل خلال الفترة القادمة، وحاولنا نعمل اللي نقدر عليه".



العناني: 200 وكالة أبناء عالمية شاركت في تغطية احتفالية طريق الكباش.. فيديو

علق الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه كان هناك أكثر من 200 وكالة أبناء عالمية شاركت في تغطية احتفالية طريق الكباش.



ترميم أحدها تكلف 300 مليون.. مصطفى وزيري يعلن عن افتتاحات أثرية جديدة.. فيديو

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك 250 بعثة أجنبية تعمل في الكشوفات الأثرية إلى جانب 50 بعثة مصرية على مستوى الجمهورية.





الخارجية: ترويج احتفالية طريق الكباش عن طريق السفارات والقنصليات في دول العالم

قال السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن احتفالية طريق الكباش تم تنفيذها على مستوى عالمي يبهر العالم، مضيفا: "الاحتفالية تمثل ما وصلت له الدولة المصرية من تقدم في إبراز كنوزها الأثرية على نحو مشرف ومتحضر".





مصطفى وزيري: الأقصر تغيرت بفضل اهتمام الرئيس السيسي

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وزارة الآثار أعادت ترميم 29 تمثالا في الصف الأيمن بطريق الكباش و19 تمثالا على اليسار، وتم إنقاذها وعرضها في معبد الكرنك بالأقصر.





يسير الكهنة في طريق الكباش .. مصطفى وزيري يكشف تفاصيل عيد الأوبت

تحدث مصطفى وزيرى، أمين المجلس الأعلى للآثار، عن عيد الأوبت، والذي كان يسير فيه الكهنة فى طريق الكباش بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر.





يتتبع مصادر المياه..مصطفى وزيرى يكشف رمزية الكباش فى الحضارة القديمة ..فيديو

قال مصطفى وزيرى، أمين المجلس الأعلى للأثار، أن العمل فى تطوير طريق الكباش بدأ فى عام 2005، لإعادة ربط معابد الكرنك بمعبد الأقصر كما كان قديما.