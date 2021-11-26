الزمالك يهدد حارسه الدولي بسبب مفاوضات الأهلي



قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية ""etc أن مسؤولي نادي الزمالك تأكدوا من وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي مع محمد صبحي حارس الفريق المعار إلى صفوف فاركو.



وأضاف شبانة أنه يوجد بند في عقد اللاعب يمنح فاركو الحق في شرائه نهائيا بدفع ٢٠ مليون جنيه.



وتابع أن مسؤولي الزمالك علموا بوجود مفاوضات بالفعل بين الأهلي وفاركو لضم اللاعب بعد تفعيل بند الشراء.



وأتم أن مسئولي الزمالك تواصلوا مع وكيل اللاعب وحذروه من انتقاله للأهلي وهددوا بتقديم شموى للفيفا بداعي عدم قانونية العقد من الأساس وهددوا بايقاف اللاعب