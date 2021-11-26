أصالة: تعرضت للخيانة كثيرا.. وأرفض غناء دويتو مع محمد رمضان.. ودافعت عن سعد لمجرد لهذا السبب

حلت المطربة أصالة، ضيفة على الإعلامية أسما ابراهيم، في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، وتحدثت أصالة عن تفاصيل حياتها الشخصية وسبب انفصالها عن طارق العريان، كما ردت على الكثير من الشائعات التي كانت تطالها في الفترة الاخيرة .

خلاف مع شقيقها

كشفت المطربة أصالة، تفاصيل خلافها مع شقيقها الراحل أيهم، وسبب حزنها عليه بعد وفاته، قائلة :" اختلفت مع شقيقي لفترة مثل أي أشقاء بسبب ظروف أسرية ، وخلافي مع شقيق كان بسيط وكنت حزينة على وفاة شقيقي بشكل كبير ".

وتابعت أصالة :" انا اتمتع بشخصية قوية وعنيدة ولا احب ان انكسر واحب الحياة وأكون قوية ومستقرة ".

اقتباس حديث نبوي

كشفت المطربة أصالة، حقيقة ازدراء الدين الإسلامي بعد اقتباسها جزء من حديث نبوي في أغنية لها، قائلة :" ده كلام غريب وسوف أغني الأغنية بتاعتي في الأوبرا، وحدسي هو أن ما قلته هو قمة الجمال ولا يوجد أجمل وأرقى من الموسيقى ".



وأضافت أصالة :" الموسيقى شيء مشرف ولا أخاف مما قلته وأتراجع عنه وهذا أحلى شيء غنيته حتى ولو اقتبست شيء، والموسيقى راقية وصوتي يوصل الكلمة بطريقة محترمة وراقية".

زواج سري

كشفت المطربة أصالة، حقيقة زواجها بشكل سري من شخص مصري قبل زواجها الحالي، قائلة:" تم إطلاق العديد من الشائعات عن زواجى ألف مرة، و زواجي الحالي هو زواجي الثالث، وتزوجت بعد عامين من طلاقي من طارق العريان، ولم أرتبط بشخص مرتبط مطلقا في حياتي".

وتابعت أصالة :" لما عملت بلوك لـ انغام حسيت إني تسرعت وبناء عليه كتبت اعتذار لـ انغام لأني شخصية اندفاعية في مرات كثيرة ".

سعد لمجرد

كشفت المطربة أصالة، سبب دفاعها عن المطرب سعد لمجرد في قضيته الشهيرة التي اتهم فيها بالتحرش، قائلة :" دافعت عنه عشان حسيت أن في ظلم عليه وأنا أعرفه على المستوى الشخصي وهو خلوق وملتزم".

الخيانة

قالت المطربة أصالة، إن سبب انفصالها عن طارق العريان هو طارق نفسه، ولا يوجد أشخاص او ممثلات تسببوا في انفصالها عن طارق العريان مضيفة:" لا اعرف عدد المرات التي تعرضت للخيانة فيها ".

وتابعت أصالة أنها تعرضت للخيانة كثيرا في زيجاتها السابقة، مضيفة:" في اول مرة تعرض للخيانة مكنتش عارفة اعمل ايه في الموقف ده وعديت الموقف لأني مكنتش عارفة اعمل ايه ".

واكمل اصالة :" انقطع الود بيني وبين طارق العريان ولم تعد هناك حياة بيني وبين طارق واتقهرت كثيرا “، مضيفة:” كان في بينا ايام حلوة وبيننا أطفال وبيننا نجاحات علينا أن نذكرها مع الأشياء القاسية التي عشتها ".

دويتو مع محمد رمضان

قالت المطربة أصالة، إنها ترفض الغناء في دويتو مع النجم محمد رمضان حال طلبه الغناء معها، قائلة: "لو محمد رمضان عايز يغنى معايا اكيد برفض واللي بيعمله محمد رمضان لذيذ لجمهوره إنما أنا مغنية كلاسيك وبعمل اشياء بضيفها لتاريخي ومكتبتي وتكون مفيدة لتاريخي".

وأضافت الفنانة أصالة،"أنا بحب رمضان كتير فى التمثيل وهو بيجنن انما في الغناء لا ومفهوم الغناء يختلف بالنسبة لي، وممكن اغني مهرجانات وفى مهرجانات بتعجبني وتناسبني".