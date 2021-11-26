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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

كوفريهات الكهرباء في حى الأميرية خطر يهدد الأهالي

كوفريهات الكهرباء
كوفريهات الكهرباء

 

أرسل القارئ حمدي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود كوفريهات الكهرباء بالقرب من الأرض.

وقال حمدي في شكواه نعاني نحن سكان حي الأميرية  من وجود كفريهات الكهرباء قريبة جداً من الارض اقل من ٣٠و٢٠سم من الأرض على جميع بلوكات ومداخل مساكن الاميريه بجوار مدرسة إسكان الأميرية.

وتابع بدء فصل الشتاء ومع هطول الأمطار المياه سوف تصل إلى هذه كوفريهات ويمكن أن تتسبب في كارثة إنسانية.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

كوفريهات الكهرباء خطر يهدد الاهالي حى الأميرية موقع صدى البلد الإخباري مشاكل المواطنين

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