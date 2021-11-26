كوفريهات الكهرباء في حى الأميرية خطر يهدد الأهالي

أرسل القارئ حمدي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود كوفريهات الكهرباء بالقرب من الأرض.

وقال حمدي في شكواه نعاني نحن سكان حي الأميرية من وجود كفريهات الكهرباء قريبة جداً من الارض اقل من ٣٠و٢٠سم من الأرض على جميع بلوكات ومداخل مساكن الاميريه بجوار مدرسة إسكان الأميرية.

وتابع بدء فصل الشتاء ومع هطول الأمطار المياه سوف تصل إلى هذه كوفريهات ويمكن أن تتسبب في كارثة إنسانية.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

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