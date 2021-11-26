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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على أبرز تفاصيل بطولة الجمباز للجامعات المصرية

بطولة الجمباز بالجامعات
بطولة الجمباز بالجامعات المصرية

أقيمت مراسم بطولة الجمباز للجامعات والمعاهد العليا للموسم الرياضي الجامعي الجديد 2021 – 2022 ، دورة الشهيد الرفاعي (٤٩) بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، والتي استضيف فعالياتها نادي النادي  (The Club) التابع لوزارة الشباب والرياضة بمدينة ٦ أكتوبر.

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يأتي ذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يشارك في البطولة (٤٢) طالبًا وطالبة من (٨) جامعات، وهي: (الألمانية الدولية، الألمانية بالقاهرة، ٦ أكتوبر، الإسكندرية، القاهرة، حلوان، عين شمس، والأكاديمية العربية للعلوم).

شهد مراسم انطلاق البطولة الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري لجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور بسطويسي أحمد أحد رواد التربية الرياضية بالرياضة المصرية والعربية، والدكتور تامر العناني المدير التنفيذي لنادي النادي فرع مدينة ٦ أكتوبر، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

بطولة الجمباز للموسم الرياضي الجامعي الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وزارة الشباب والرياضة نادي النادي

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