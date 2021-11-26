فيلم ديزني الجديد Encanto يتفوق على House of Gucci

تفوق فيلم ديزني الجديد Encanto على House of Gucci الذي ينتظره محبو ليدي جاجا منذ الإعلان عنه، وبدء عرضه مؤخرا، في شباك التذاكر الأمريكي خلال عطلة عيد الشكر.

حقق فيلم الرسوم المتحركة Encanto حوالي 8 مليون دولار في أول يوم عرض لها، وهو عمل عائلي يضمن المنافسة بقوة في موسم الإجازات، فيما حصل فيلم ليدي جاجا على حوالي 4 مليون دولار.

يمتد فيلم Encanto على مدار حوالي ساعتين، وتدور أحداثه حول عائلة غير عادية تعيش في جبال كولومبيا في مكان ساحر يسمي إنكانتو، ويتمتع أطفال العائلة بمواهب فريدة من نوعها.

ورغم إخفاقه في أول يوم عرض، إلا أن فيلم المغنية والممثلة الأمريكية ليدي جاجا الجديد House of Gucci إشادات نقدية عديدة بعد عرضه العالمي الأول والخاص الذي أقيم في لندن منذ حوالي أسبوعين.

حضر العرض الأول لفيلم ليدي جاجا الجديد جميع أبطال الذين حرصوا على التقاط الصور على السجادة الحمراء أبرزهم جاريد ليتو وآدم درايفر وسلمى حايك.

أشادت الكثير من التقارير النقدية بآداء ليدي جاجا وجاريد ليتو، مع التنبؤ القوي بقدرتهما على حصد جوائز الأوسكار لعام 2022 في فئات الأفضل تمثيليا.

وصف تقرير عن فيلم House of Gucci في موقع فاريتي، الدور الذي تقدمه ليدي جاجا بأنه يسمح لها تقديم درجات مختلفة ومثيرة من الجنون والسعي للحصول على المال .

كما نوه التقرير إلى التحول الكبير في شكل جاريد ليتو الذي يأخذ مهنته على محمل الجد، ويقدم شخصية جديدة عليه كعادته، إلى جانب الآداء القوي من آدم درايفر وسلمى حايك.

جميع أبطال House of Gucci على موعد مع ليلة قوية في مسرح دولبي خلال العام المقبل، إلى جانب مخرجه ريدلي سكوت.