وزير الرى يشارك في العرض النهائي لنتائج دراسة "تطوير نظم أرصاد المنشآت المائية"

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى في العرض النهائي لنتائج دراسة "تطوير نظم أرصاد المنشآت المائية" ، وذلك ضمن أعمال التطوير الشامل للمنشآت المائيه الكبري ، وبحضور الدكتور وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، و الدكتور رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، وعدد من السادة قيادات الوزارة وقيادات المركز القومى لبحوث المياه.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالتها الفنية.

وأكد الدكتور عبد العاطى على الدور البحثى الهام الذى يقوم به المركز القومى لبحوث المياه ، ودعمه للوزارة من خلال الدراسات والأبحاث التى يقوم المركز بإعدادها والتى تخدم مشروعات وأعمال الوزارة المختلفة ، مشيرا إلى أن مشاركة شباب الباحثين بالمركز في إعداد هذه الدراسة يأتى ضمن توجه الوزارة لإعداد أجيال جديدة من الباحثين لقيادة مسيرة البحث العلمى فى المستقبل.

وأضاف أنه وفى اطار حـرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها.. فإن الوزارة تُدعم دور ومكانة المركز القومى لبحوث المياه ، والذى يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية.

الجدير بالذكر أن المركز القومى لبحوث المياه يُعد الذراع البحثي للوزارة ، ويضم عدد (١٢) معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى و وحدة البحوث الاستراتيجية ، ويقوم المركز بدراسة عدد من المشروعات القومية التى تقوم الوزارة بتنفيذها لتطوير وتنمية الموارد المائية ، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط الوزارة وأهدافها الإستراتيجية ، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.

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