GT مخيب للآمال.. نظرة شاملة على فورد موستنج E جراند تورينج

استطاعت سيارة فورد موستنج ماك E أن تحقق نجاحًا كبيرًا وتحفر اسمها بحروف من نور في تاريخ السياارت الأمريكية الرياضية، فهي منذ 2064، في أول إصدار لها تميزت بالأداء المذهل ومحركات الـ V8 مع نظام دفع خلفي يعتبر من أفضل أنظمة الدفع الخلفي على الإطلاق.

ليس ذلك فحسب، بل استطاعت أن تتطور مع الزمن، وتواكب ذائقة الأجيال المختلفة بتصاميم عصرية أنيقة مع تضمين أحدث التقنيات حتى أصبحت سيارة عضلات أسطورية يصعب منافستها أو مقارنتها بغيرها من المنتجات المنتشرة، كما أنها احتفظت بمكانتها كأفضل سيارة كوبيه مبيعًا لمدة 6 سنوات على التوالي.

ألقى موقع "كار آند درايفر" نظرة شاملة على فورد موستنج 2021، من خلال اختبارات فعليه لفئة تخصيص الـ فورد موستنج ماك E GT ذات الأداء العالي، التي سبق وأعلنت الشركة أنها قادرة على التسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميل في الساعة خلال 3.5 ثانية، وأنها بعزم دوران أعلى 34 رطل قدم عن نسخة موستنج العادية، وهو ما يجعلها وفقا للتصريحات الرسمية للشركة، شبيهة بـ فورد شيلبي GT500 ذات القوة الحصانية البالغة 760.

اختار موقع "كار آند داريفر" السيارة فورد موستنج ماك E الجراند توريتج 2021 على أرض الواقع ليقف على النتائج الحقيقية والفعلية لأداء السيارة، وجاءت النتائج لتؤكد أن فورد موستنج الجراند تورينج شبيهة جدًا بأداء الـ GT التقليدي، مع قدرة على التسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميل في الساعة خلال 3.7 ثانية، وهو ما يعني أنها أسرع من نسخة فورد موستنج العادية ذات الدفع الرباعي بمقدار 1.2 ثانية، وأبطأ من تسلا Y مودديل 2021 بـ 0.1 ثانية، لتعلق "كار آند درايفر" بأنه "ليس الاختلاف الذي نتوقعه من نسخة GT".

تم تجهيز فورد موستنج ماك E جراند تورينج، نسخة الأداء الرياضي العالي بحزمة بطارية ليثيوم أيون تعمل بجهد 88.0 كيلو وات في الساعة (متوفرة أيضًا في موستانج ماك E القياسية) ومحركين كهربائيين ، أحدهما على كل محور، يوفر إجمالي قوة 480 حصانًا وعزم دوران 634 رطل قدم، ذات دفع رباعي.

تقدر وكالة حماية البيئة الأمريكية أداء فورد موستنج GT عند 260 ميلاً من مدى السير في الشحنة الواحدة، ولكن في الواقع تقطع مسافة 220 ميلاً في الاختبار على الطريق السريع بسرعة 75 ميلاً في الساعة.