تغاضى عن مخالفات بناء.. سقوط موظف بأحد الأحياء أثناء تقاضيه رشوة

ألقت مباحث القاهرة، القبض على موظف بأحد أحياء القاهرة حال تقاضيه رشوة مقابل إنهاء بعض إجراءات البناء بالمخالفة للقانون.



تبلغ لقسم مباحث المرافق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، قرر تضرره من أحد موظفى الحى، لسابقة التحصل منه على مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تصالح بناء دور سكنى بالعقار محل سكنه.

وفى وقتٍ لاحق فوجئ بقيام موظفى الحى بهدم جزء من سقف ذات الدور المشار إليه، وعقب تواصله معه طلب منه مبلغ مالى آخر لإعطائه لموظفى الحى للسماح له ببناء السقف مرة أخرى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال إستلامه المبلغ المالى المتفق عليه أسفل العقار محل سكنه.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.