لتحسين سمعة الصادرات الزراعية.. برلماني يطالب بتكويد المزارع

قال النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب،إن ملف المبيدات من الملفات الشائكة جدا ،مشيرا إلى أنالمبيدات المغشوشة الموجودة داخل" مصانع بير السلم " باتت تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، والجودة العامة للمنتج الزراعي ، حيث تقوم فلسفتها على تصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات و معايير الجودة العامة.

و أشار “ الشوربجي” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” إلى أن هناك خلط فى المبيدات من قبل غالبية المزارع ، وهذا من شأنه التأثير السلبي على المحاصيل الزراعية، مطالبا وزارة الزراعة بضرورة تكويد هذه المزارع على السيستم الخاص بالوزارة، إلى جانب إجراء التحليلات الخاصة بمتبقيات السموم، وضبط منظومة التصدير.

و أكد عضو زراعة النواب أن تكويد المزارع سيسهم فى إخطار الدول المصدرة ، بأنه تم إيقاف الشركة المصدرة أو المزرعة سبب المخالفة، بما يساهم في تلافي الدولة لأي عمليات حظر على الصادرات الزراعية المصرية، علاوة على تحسين سمعة الصادرات الزراعية المصرية.