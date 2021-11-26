الاتحاد الأوروبي: طريق الكباش متحف مفتوح وتدشينه حدث رائع في الأقصر

هنأ الاتحاد الأوروبي مصر بافتتاح طريق الكباش في الأقصر، في حفل مهيب اجتذب أنظار المتابعين من جميع أنحاء العالم، وحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشرت سفارة الاتحاد الأوروبي تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر قالت فيها "تهانينا على الحدث الرائع في الأقصر - يصنع طريق الكباش متحفًا واسعًا مفتوحاً ومقصداً سياحياً".

واحتفت صحف العالم صباح اليوم الجمعة بحفل افتتاح طريق الكباش بقيادة الرئيس السيسي وعدد من القيادات والمسؤولين وأصفين الحدث بـ المهيب والإنجاز الطموح الذي أبهر العالم وأظهر مكانة مصر التاريخية والحضارية.

وأشادت صحيفة "Dawn" الدولية الباكستانية بمراسم افتتاح طريق الكباش بـ الأقصر واصفه إياه بـ"الحفل الليلي المهيب".

وقالت "Dawn" أن مدينة الأقصر الغنية بآثارها شهدت افتتاح طريق الكباش الذي يصطف علي جانبيه مئات من تماثيل أبو الهول برأس كبش التي يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام ويربط بين معبدي الكرنك والأقصر وسط مدينة النيل الجنوبية وذلك بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحشد من كبار المسؤولين.

ونشرت صحيفة "كانبرا تايمز" الأسترالية إشادة بحفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر واصفه إياه بـ "الحفل الفخم العظيم".

وقالت "كانبرا تايمز" أن مصر تحيي الارتباط بين المعابد القديمة ويعتبر حفل افتتاح طريق الكباش بمعبد الأقصر القديم نقطة نهاية لشارع عمره 3400 عام تم ترميمه في مصر.

وتابعت الصحيفة الأسترالية أن طريق الكباش يربط بين مجمعين من المعابد المصرية القديمة في الكرنك والأقصر وافتتاحه ابهر العالم خلال مراسم فخمه وعظيمة تهدف إلى إبراز مكانة أحد أهم المواقع السياحية في مصر.

وقالت صحيفة "البايس" الإسبانية، أن استكمال ترميم منطقة طريق الكباش يعد "إنجاز طموح" يعطي تجديد كبير لمدينة الأقصر.

وأضافت "البايس" الإسبانية أن حفل افتتاح طريق الكباش يعيد لـ مصر الروعة القديمة والتاريخية، مع إضافة لمسات معاصرة لمهرجان أوبت الفرعوني القديم.

وذكرت صحيفة "إلكوميرسيو" الإسبانية أن مصر "أبهرت العالم بافتتاح طريق الكباش الفرعوني القديم، وهو مشروعا ضخما سيحول الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح يبهر الزائرين، وذو أهمية ثقافية كبيرة".