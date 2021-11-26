20 صورة من حفل دينا الوديدي ومريم صالح ونوران أبوطالب بالحرم اليوناني

احتفل الحرم اليوناني بالقاهرة بعيد ميلاده الثامن عبر مهرجان موسيقي جمع الفنانات مريم صالح ودينا الوديدي ونوران أبو طالب لأول مرة.

وافتتحت نوران أبو طالب فعاليات مهرجان plug الموسيقي بوجبة طرب دسمة من أشهر أغانيها، بداية من رائعة "يا غالي"، وأغنية "فوازير"، مرورا بمختارات من روائع الزمن الجميل، مع مفاجأة الحضور بالعرض الحي الأول لأجدد أغنياتها "إعجاز"، المقرر ظهورها للنور قريبا.

في حين أشعلت من بعدها دينا الوديدي أجواء السهرة النسوية بأغنياتها الشهيرة "تدور وترجع" و"بعد البيبان"، مصحوبة بالعرض الحي لأجدد أغانيها "يابدر"، بمشاركة الموزع الموسيقي توتي، مع مزيج من روائع ألبومها الأخير "القطر".

وفجرت دينا مفاجأة غير متوقعة أمام عشرات الحضور لمشاركتها الغناء مع مريم صالح في تأدية رائعة "العرس"، بشكل ديو غنائي مشترك، استلمت من بعده مريم راية السهرة لتضع مسك الختام على المهرجان الذي أتى تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها، لتشارك الفرحة مع الجمهور بتقديم ما يزيد عن 12 أغنية من أغانيها المعروفة، من بينها "أنا مش بغني" و"انساب" و"إصلاحات"، مرورا بأغنيتي "امشي على رمشي" و"حبو الحلو"، مع مفاجأة الجمهور بضيوف الحفل عازف العود حازم شاهين والفنانة هدى عصفور.

واحتفلت فاتنات الموسيقى البديلة في مصر بمرور 8 سنوات على تأسيس الحرم اليوناني "الجريك كامبس" في قلب القاهرة، الذي شهد على مدار أعوامه عشرات الحفلات والمهرجانات الموسيقية متنوعة المذاقات والألوان بجانب كونه ملاذاً للأنشطة الشبابية والمواهب الفنية والمشاريع الثقافية الناشئة.

حفلات دينا الوديدي

اعتادت دينا الوديدي تقديم حفلات غنائية على مسارح الأوبرا المختلفة، وأحيت مؤخرا حفلا ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة إلى جانب باقة من أعمالها الخاصة منها الحرام، دواير، السيرة، سكون، كتر الوجع، يا جنوبي وغيرها.

يذكر أن المغنية دينا الوديدي تتميز بطابع خاص في الاداء، جاءت بدايتها الفنية عام 2008 من خلال فرقة "الورشة"، وبعد ذلك جاء قرارها بالتركيز في الغناء كمشروع خاص، وقامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011 وكانت بداية انطلاقها في الغناء ، بعدها قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم الموسيقار فتحي سلامة – فرقة مسار إجباري – الفنان هاني عادل وغيرهم ، قدمت العديد من الحفلات المميزة بمختلف الاماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة.

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