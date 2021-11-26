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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

صدى البلد

ارتفع  المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية "إيجى إكس 30"  بنسبة 0.82% خلال الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 11431.24 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 2082.70 نقطة.

سجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.93% ليغلق عند مستوى 3059.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.52% ليغلق عند مستوى 13526.48 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4196.87 نقطة.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 11.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع 11 قطاعًا في البورصة المصرية، على رأسها العقارات، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، ثم قطاع خدمات النقل والشحن، ثم قطاع السياحة والترفيه، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وقفز قطاع الخدمات التعليمية، وزاد قطاع التجارة والموزعون.

كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، يليه قطاع الموارد الأساسية، فيما تراجعت 6 قطاعات تصدرها الورق ومواد التعبئة والتغليف، أعقبه قطاعات مواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية والطاقة والخدمات المساندة والبنوك على التوالي.

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