مصطفى بكري: الرئيس أنقذ مصر من حرب أهلية وحولها لجمهورية جديدة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الجيش أنقذ مصر من نفق مظلم، والرئيس السيسي تسلم مصر شبه دولة تلاحقها المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى حافة الوقوع في حرب أهلية فحولها إلى جمهورية جديدة متطورة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي تفقد المنازل المتضررة من السيول في أسوان وسار في الشوارع، حرصا على توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأردف مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي يتفاعل مع المواطنين دائما، حتى يأخذ كل مواطن حقه، مؤكدا أن مصر دولة عظيمة وستظل كذلك بجيشها ورئيسها وشعبها.

كلمة الرئيس السيسي

وتابع مصطفى بكري: نتذكر دائما كلمة الرئيس السيسي بعد 3 يوليو عقب ازدياد عمليات العنف والإرهاب، عندما قال إن "جيش مصر العظيم تلقى الضربة على صدره بالنيابة عنكم يا مصريين"

وأضاف بكرى، أن الجيش انحاز للشعب، كما أن القائد الوطني عبد الفتاح السيسي حمل روحه على كفه وانحاز لثروة 30 يونيو والشعب المصري وبناء الدولة المصرية.