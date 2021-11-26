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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تتسلم 400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من فرنسا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

تسلمت تونس، اليوم /الجمعة/، 400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منحتها فرنسا لها، وذلك في إطار منظومة "كوفاكس".

وأعربت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان - عن بالغ تقديرها لدعم فرنسا المتواصل لتونس؛ لاسيما في هذا الظرف الصعب، في مبادرة تعكس متانة علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وتترجم إيمانهما المشترك بأهمية ترسيخ قيم التعاون والتضامن.

حضر مراسم تسليم شحنة اللقاحات - في مطار تونس قرطاج الدولي - وزير الصحة التونسي علي مرابط والمستشار الأول للأمن القومي لدى رئيس الجمهورية الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، بالإضافة إلى المدير العام للصحة العسكرية الفريق طبيب مصطفى فرجاني، والقائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة فرنسا بتونس فاتين بنهبيل فوه، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة في تونس مارلينا فيفياني، وممثلة منظمة الصحة العالمية بالنيابة بتونس جمانة هرمز.
 

 

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