الأزهري: الإخوان والسلفيون سعوا لإنشاء فقه يخصهم وينتشر

قال الدكتور أسامة الأزهري ، إن جماعة الإخوان أو السلفيين لم يصوروا بأن المذاهب الأربعة أو المجتهدين من السابقين لديهم أفكار مستقرة في الشريعة وأسلوب الفتوى، ولكنهم سعوا لإنشاء فقه يخصهم وينتشر، مضيفا :ده سهل طريقة عمل الجماعات الإرهابية في إنشاء فقه يخص كل منهم على حدة»، مواصلا: «الفكر ليس له أصول أو قوام أو مرجعية علمية، وهناك حالة من الهوج في فهم الشريعة، ولم يتح لهم الفرصة لإنشاء المناهج والأنظمة.

وأكد الأزهري خلال برنامجه الحق المبين على دي ام سي، أن كتاب فتاوى معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي قال في مقدمة كتابه إن الفضل يرجع في ذلك العمل للبيئة الإسلامية المعاصرة ودعوة مؤسسها الشهيد حسن البنا، كان لكتاب أخينا سيد سابق تأثير طيب في تفكيري وتوجيهي لاستنباط التفكير الخاص بالفقه والسنة.

وتابع: فقه السنة لو في بيتك احذر وجنب هذا الكتاب واستبدله بكتاب آمن، وقم بتسليمه لمكتبة الأزهر الشريف، وفي المقابل ارجع لكتب العلم الإسلامية الحقيقية، واحذر بأن الإخوان في بيتك، وعليكم بكتاب متن أبي شجاع، والفقه الحنفي وأدلته، وموسوعة الإفتاء الصادرة عن دار الإفتاء المصرية في 39 مجلدا.

