سهر الصايغ: نفسي أطلع شريرة في أعمالي بس للأسف أنا دايما طيبة

حلت الفنانة سهر الصايغ ضيفة على برنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.

وعلقت سهر الصايغ، على نجاح مسلسلها، الطاووس، قائلة: كرم من ربنا، لافتة إلى أن حب الناس لها نعمة كبيرة ربنا أنعم بها عليها.

وعن ظهورها فى معظم الأعمال بشخصية طيبة قالت الصايغ:"نفسي أطلع شريرة فى أعمالي بس للأسف أنا دايما طيبة"



مسلسل إلا أنا

جسدت سهر الصايغ شخصية "عاليا" ابنة الفنان رشدي الشامي، ضمن أحداث حكاية مسلسل إلا أنا “بيت العز”.

حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى‪.‬



مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة‪ DMC ‬العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائما في المجتمع المصرى‪.‬