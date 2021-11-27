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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هلع في هولندا بسبب طائرتين قادمتين من جنوب إفريقيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت السلطات الصحية في هولندا إنه بناء على نتائج اختبارات أولية فإن من المحتمل أن يكون هناك عشرات المصابين بفيروس كورونا من بين نحو 600 راكب وصلوا إلى مطار سخيبول بأمستردام يوم الجمعة في رحلتين من جنوب إفريقيا.

 

وتم عزل هؤلاء الركاب عن المسافرين الآخرين في المطار بعد وصولهم بسبب مخاوف من سلالة فيروس كورونا ”أوميكرون“ المكتشفة حديثا.

 

ومساء الجمعة، قال وزير الصحة الهولندي هيوجو دي يونج، إن الحكومة قررت تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا بسبب مخاوف بشأن متحور كورونا الجديد.

وكتب دي يونج على "تويتر": "اعتبارا من اليوم 12:00 ظهرا، سيتم فرض حظر على الرحلات الجوية إلى هولندا من دول جنوب إفريقيا".

وحسب دي يونج، سيتم إضافة البلدان التالية وهي بوتسوانا وسوازيلاند وليسوتو وناميبيا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا إلى قائمة "البلدان شديدة الخطورة".

وأضاف دي يونج: "من حق الهولنديين في جنوب إفريقيا العودة، لكن واجب الاختبار المزدوج والحجر الصحي ينطبقان عليهم"، موضحا أنه لا تزال هناك رحلتان في طريقهما إلى البلاد من جنوب إفريقيا.

بسبب أوميكرون.. هولندا توقف الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا

الصحة العالمية تطلق اسم أوميكرون على سلالة كورونا الجديدة

وحظرت بريطانيا، في وقت سابق من الجمعة، الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وناميبيا بعد اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي افتراضي، إن المتغير الذي عرف أولا باسم "B.1.1.529" أصبح رسميا أحد أشكال القلق، وإنها أطلقت عليه الاسم "أوميكرون"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وذكرت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوباء: "يحتوي المتحور الجديد على بعض الخصائص المثيرة للقلق، حيث شهد عددا كبيرا من الطفرات، وبعض هذه الطفرات لها خصائص مثيرة للقلق".

أعرب خبراء الصحة بالفعل عن شعورهم بقلق عميق إزاء قدرات المتحور الجديد، نظرا لأنه يحتوي على كميات غير عادية من الطفرات ويختلف عن المتغيرات الأخرى بشكل مثير للقلق.

يخشى العلماء أن الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بالفيروس في مقاطعة جوتنج بجنوب إفريقيا، تعني أن المتحور المكتشف هناك لديه القدرة على الهروب من المناعة أكثر من المتغيرات الأخرى.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بأوميكرون "يبدو أنه يتزايد" في جميع مقاطعات جنوب إفريقيا تقريبا.

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بسبب أوميكرون.. هولندا توقف الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا

الصحة العالمية تطلق اسم أوميكرون على سلالة كورونا الجديدة

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