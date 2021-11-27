أخبار العالم| متحور "أوميكرون" يثير هلع العالم وتحذير أوروبي من شدة عدوى كورونا الجديد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

إعلان عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الأفريقية الجديدة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن سلالة كورونا الجديدة "B.1.1.529" المكتشفة في جنوب إفريقيا "مثيرة للقلق"، وأطلفت عليها اسم “أوميكرون”.

بسبب سلالة كورونا الجديدة.. قرار عاجل من أمريكا ضد 8 دول أفريقية

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، تعليق دخول القادمين من 8 دول أفريقية بسبب سلالة كورونا الجديدة التي اكتشفت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

رئيس الوزراء الإثيوبي يرتدي الزي العسكري ويمنع نشر المعلومات عن الحرب

ظهر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجمعة، مرتديا الزي العسكري على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيجراي، فيما أصدرت حكومة إثيوبيا قرارا يمنع مشاركة المعلومات عن الحرب أو المطالبة بحكومة انتقالية.

تونس.. استنفار أمني بعد محاولة اقتحام مقر وزارة الداخلية

أفادت وسائل إعلام محلية في تونس بإحباط الشرطة هجوما أمام مقر وزارة الداخلية التونسية، وسط استنفار أمني كثيف في محيطها.

وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية إن أفراد الشرطة قرب مقر وزارة الداخلية، في شارع الحبيب بورقيبة، بتونس، تصدوا لشاب كان يحمل سلاحا أبيض، يرجح أنه حاول اقتحام مقر الوزارة.

السعودية.. قرار هام من وزارة الحج بشأن العمرة

أصدرت وزارة الحج والعمرة في السعودية، قرارا بإلغاء الحد الأقصى لأعمار المعتمرين القادمين من الخارج، وهو ما يعني إتاحة إصدار التصاريح وحجز المواعيد لأداء مناسك العمرة لكبار السن القادمين من الخارج.

بسبب سلالة كورونا الجديدة.. قرار عاجل من أمريكا ضد 8 دول أفريقية

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، تعليق دخول القادمين من 8 دول أفريقية بسبب سلالة كورونا الجديدة التي اكتشفت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

وفاة مصري في الكويت.. والسلطات تبدأ التحقيق

لقي وافد مصري بالكويت، في الثالثة والأربعين من عمره، يعمل عامل بناء، مصرعه؛ إثر سقوطه من مبنى قيد الإنشاء في منطقة المسايل.

إعلان الطوارئ في نيويورك بسبب إصابات كورونا

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، حالة الطوارئ وذلك بسبب ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وسط مخاوف من تفشي السلالة المتحورة الجديدة للفيروس.

السعودية.. بيان عاجل من التحالف بشأن ضربة جوية في صنعاء

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، إنه نفذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

خطر العدوى شديد.. تحذير أوروبي عاجل من متحور كورونا الجديد

حذر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراضي من خطر انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا والمعروف باسم "أوميكرون".

طريق الكباش .. الجارديان: حفل فخم في أحد أجمل معالم مصر السياحية

أبرزت صحيفة الجارديان البريطانية حفل افتتاح طريق الكباش في الأقصر في جريدتها، واصفة إياه بأنه "حفل فخم أُقيم في واحد من أفضل المواقع السياحية في مصر".