عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| متحور "أوميكرون" يثير هلع العالم وتحذير أوروبي من شدة عدوى كورونا الجديد

صورة توضيحية
صورة توضيحية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

إعلان عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الأفريقية الجديدة
أكدت منظمة الصحة العالمية أن سلالة كورونا الجديدة "B.1.1.529"  المكتشفة في جنوب إفريقيا "مثيرة للقلق"، وأطلفت عليها اسم “أوميكرون”.

بسبب سلالة كورونا الجديدة.. قرار عاجل من أمريكا ضد 8 دول أفريقية
أعلن البيت الأبيض،  الجمعة، تعليق دخول القادمين من 8 دول أفريقية بسبب سلالة كورونا الجديدة التي اكتشفت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

رئيس الوزراء الإثيوبي يرتدي الزي العسكري ويمنع نشر المعلومات عن الحرب
ظهر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجمعة، مرتديا الزي العسكري على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيجراي، فيما أصدرت حكومة إثيوبيا قرارا يمنع مشاركة المعلومات عن الحرب أو المطالبة بحكومة انتقالية.

تونس.. استنفار أمني بعد محاولة اقتحام مقر وزارة الداخلية
أفادت وسائل إعلام محلية في تونس بإحباط الشرطة هجوما أمام مقر وزارة الداخلية التونسية، وسط استنفار أمني كثيف في محيطها.

وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية إن أفراد الشرطة قرب مقر وزارة الداخلية، في شارع الحبيب بورقيبة، بتونس، تصدوا لشاب كان يحمل سلاحا أبيض، يرجح أنه حاول اقتحام مقر الوزارة.

السعودية.. قرار هام من وزارة الحج بشأن العمرة
أصدرت  وزارة الحج والعمرة في السعودية، قرارا بإلغاء  الحد الأقصى لأعمار المعتمرين القادمين من الخارج، وهو ما يعني إتاحة إصدار التصاريح وحجز المواعيد لأداء مناسك العمرة لكبار السن القادمين من الخارج.

بسبب سلالة كورونا الجديدة.. قرار عاجل من أمريكا ضد 8 دول أفريقية

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، تعليق دخول القادمين من 8 دول أفريقية بسبب سلالة كورونا الجديدة التي اكتشفت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

وفاة مصري في الكويت.. والسلطات تبدأ التحقيق

لقي وافد مصري بالكويت، في الثالثة والأربعين من عمره، يعمل عامل بناء، مصرعه؛ إثر سقوطه من مبنى قيد الإنشاء في منطقة المسايل.

إعلان الطوارئ في نيويورك بسبب إصابات كورونا
أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، حالة الطوارئ وذلك بسبب ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وسط مخاوف من تفشي السلالة المتحورة الجديدة للفيروس.

السعودية.. بيان عاجل من التحالف بشأن ضربة جوية في صنعاء
قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، إنه نفذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

خطر العدوى شديد.. تحذير أوروبي عاجل من متحور كورونا الجديد
حذر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراضي من خطر انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا والمعروف باسم "أوميكرون".

طريق الكباش .. الجارديان: حفل فخم في أحد أجمل معالم مصر السياحية
أبرزت صحيفة الجارديان البريطانية حفل افتتاح طريق الكباش في الأقصر في جريدتها، واصفة إياه بأنه "حفل فخم أُقيم في واحد من أفضل المواقع السياحية في مصر".

 

مصر أمريكا السعودية إفريقيا البيت الأبيض التحالف كورونا سلالة كورونا سلالة كورونا الجديدة جنوب افريقيا منظمة الصحة العالمية عدوى كورونا السلالة كورونا

موضوعات متعلقة

إعلان الطوارئ في نيويورك بسبب إصابات كورونا

احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات يرتفع إلى 626 مليار دولار

ترشيحاتنا

بايدن يحظر استقبال مواطني 8 دول إفريقية بسبب متحور "أوميكرون"

الصحة: متابعة على مدار الساعة للوضع الوبائي.. واللقاح حائط الصد الأول

فيروس طروادة يتسلل لمتجر هواوي.. برمجية خبيثة تنتشر داخل 190 تطبيق أندرويد

مواعيد مباريات اليوم السبت 27 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

سوزوكي تكشف الستار عن أحدث إصداراتها .. S-CROSS موديل 2022 |صور

أخبار العالم| متحور "أوميكرون" يثير هلع العالم وتحذير أوروبي من شدة عدوى كورونا الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة عن البلجيكية المصابة بمتحور كورونا الجديد بعد عودتها من مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع مرعب.. شاهد ثعبان كوبرا أسود يشرب من كوب ماء| فيديو

عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان لسبب صادم |فيديو

بـ 200 مليون جنيه.. بيع مخطوطة نظرية آينشتاين النسبية لـ مشتر مجهول

معجزة أنقذتها.. شاهد لحظة سقوط عجوز من الدور الـ 19|فيديو

فيديو

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ