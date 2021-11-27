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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطر العدوى شديد.. تحذير أوروبي عاجل من متحور كورونا الجديد

صورة توضيحية
صورة توضيحية

حذر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراضي من خطر انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا والمعروف باسم "أوميكرون".

 

وقال المركز في بيان له: "خطر العدوى في أوروبا شديد جدًا، ويُنصح بشدة بتجنب السفر من وإلى المناطق المتضررة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا".

 

ومساء الجمعة، قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، جو باهلا، إن قرار بريطانيا ودول أخرى بفرض قيود على السفر من بلاده "غير مبرر"، رغم اعترافه بأن متحور كورونا الجديد قد يكون "أكثر عدوى".

 

وحظرت بريطانيا، في وقت سابق من الجمعة، الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وناميبيا بعد اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا.

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كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي افتراضي، إن المتغير الذي عرف أولا باسم "B.1.1.529" أصبح رسميا أحد أشكال القلق، وإنها أطلقت عليه الاسم "أوميكرون"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وذكرت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوباء: "يحتوي المتحور الجديد على بعض الخصائص المثيرة للقلق، حيث شهد عددا كبيرا من الطفرات، وبعض هذه الطفرات لها خصائص مثيرة للقلق".

أعرب خبراء الصحة بالفعل عن شعورهم بقلق عميق إزاء قدرات المتحور الجديد، نظرا لأنه يحتوي على كميات غير عادية من الطفرات ويختلف عن المتغيرات الأخرى بشكل مثير للقلق.

يخشى العلماء أن الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بالفيروس في مقاطعة جوتنج بجنوب أفريقيا، تعني أن المتحور المكتشف هناك لديه القدرة على الهروب من المناعة أكثر من المتغيرات الأخرى.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بأوميكرون "يبدو أنه يتزايد" في جميع مقاطعات جنوب أفريقيا تقريبا.

 

 

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