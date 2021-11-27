صدام قوي بين يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي .. الليلة

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره أتالانتا، اليوم، السبت، في تمام السابعة مساء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مديره الفني ماسيميليانو أليجري، لتجاوز أحزانه الأوروبية، بتحقيق الفوز على أتالانتا في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في ترتيب الدوري الإيطالي.

وتلقى يوفنتوس خسارة كبيرة أمام تشيلسي، الثلاثاء الماضي، برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويقدم يوفنتوس نتائج مخيبة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث خاض13 مباراة هذا الموسم، فاز في 6 لقاءات فقط، وخسر 4 مواجهات، وتعادل في 3 آخرين.

على الجانب الآخر، يطمح فريق أتالانتا في خطف الثلاث نقاط من البيانكونيري، للدخول في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

يذكر أن آخر مباراة جمعت يوفنتوس وأتالانتا في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وانتهت بفوز البيانكويري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب أتالانتا ويوفنتوس:

يحتل أتالانتا المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز الثامن بـ 21 نقطة.