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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي: رواد الأعمال يمارسون دورًا هامًا في تعزيز بيئة الاستثمار

مدبولي
مدبولي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات مجموعة من شباب رواد الأعمال وممثلي عدد من الشركات الناشئة، خلال فعالية نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدعم الأفكار المبتكرة والواعدة لمشروعات ناشئة جديدة تعزز من كفاءة وإنتاجية الاقتصاد، وتلعب دورًا حيويًا في دفع خطط التنمية، وتلبي طموحات الشباب المصري نحو الابتكار والمعرفة.

كما تفقد جناح شركة "مزارع" وهي منصة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية الزراعية في مصر تهدف إلى توصيل أصحاب المزارع بالتجار والمُسوقين وأصحاب الشركات الغذائية لشراء محصولهم، وتقديم تسهيلات تمويلية لصغار المزارعين، وشركة "Breadfast" وهي شركة تصنيع مختلف أنواع المخبوزات، بالإضافة إلى أنها تمتلك تطبيقاً لتسويق منتجات العناية الشخصية والمنتجات المنزلية والأغذية.

كما تم شرح عدد من العروض التقديمية الخاصة بأصحاب الشركات الناشئة التي تقدم خدماتها في السوق المصرية، وتسعى لتوسع نشاطها خلال المرحلة المقبلة، ومنها "نواة" للأبحاث العلمية، وهو مركز بحثي مصري يخدم قطاع البحث العلمي، ويُلبي احتياجات الشركات والأفراد والمؤسسات فيما يتعلق بتحليل العينات، سواء كانت عينات لخامات دوائية أو مواد كيماوية والحائزة على جائزة Africa Business Heroes، وشركة "Klickit" التي تقدم خدمات مالية تُساعد في عمليات الدفع والتحصيل وإدارة الأموال للمؤسسات التعليمية من خلال منصة اليكترونية، ويتم من خلالها تحويل المدفوعات الرقمية للكيانات التعليمية العامة والخاصة في مصر وعلى المستوى الإقليمي.

 

كما تم شرح عرض تقديمي خاص بشركة "علاجي" والتي تعمل كحلقة وصل بين الأفراد ومقدمي الخدمات الصحية من خلال تطبيق إلكتروني، وتصل الخدمات التي تقدمها الشركة لأكثر من 200 ألف مستخدم وشركة "Go Fuel" المتخصصة في توفير الوقود إلى مختلف الجهات، التي تمتلك أسطول سيارات بدلاً من التوجه لمحطات الوقود لتيسير حركة النقل الداخلي.

 

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتلك المشروعات والأفكار والمقترحات التي طرحها رواد الأعمال، الذين يمارسون دورًا هامًا في تعزيز بيئة الاستثمار، لافتاً إلى أن ذلك يؤكد دور تلك الشركات وقدرتها على تقديم حلول مبتكرة ورائدة للسوق المحلية، مؤكداً مواصلة الهيئة العامة للاستثمار تقديم كافة سبل الدعم لمشروعات الشركات الناشئة سواء فنياً أو إدارياً وحل أي تحديات قد تواجه تلك الشركات في خططها المستقبلية للتوسع.

 

من جانبه أكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن استضافة الهيئة لهذه الفعالية جاء في إطار الحرص على توفير الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة، واتاحة الفرص أمام شباب مصر الواعد، وتوفير الإمكانات اللازمة التي تتيح لهم تنمية قدراتهم على العمل والإبداع، وتوسيع دائرة أعمالهم لتشمل كافة محافظات الجمهورية، والتي تمثل نقطة البداية لانطلاق شركاتهم إقليميا ودولياً.

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مدبولي: رواد الأعمال يمارسون دورًا هامًا في تعزيز بيئة الاستثمار

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