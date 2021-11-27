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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أنيق.. نسرين طافش تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

نسرين طافش
نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة خلال مشاركتها مساء أمس في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

 

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل أتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر احدث صيحات الموضة، قد حمل الفستان توقيع مصممة الأزياء Nour Fathallah.

 

وانتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، تزينت بمجموعة من المجوهرات من IRAM Jewelry.

 

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضع لها خبير التجميل أحمد شوقي مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي 

 

وأنطلقت مساء أمس  حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية، في دورته الـ 43؛ حيث أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقرر انطلاقه في الفترة من 26 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر ، عن إطلاق فعاليات يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.

يوم صناعة السينما للشباب، عبارة عن ورشة مدتها يوما واحدا، وهي مخصصة للطلاب الشغوفين بالسينما و المتطلعين للمعرفة، ومن المقرر أن يشارك في فعالياتها مجموعة مختارة من الطلاب بمدارس السينما في مصر، وهي تشمل قسم صناعة السينما، وكلية الإعلام والاتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية، والمعهد العالي للسينما والجامعة البريطانية.

ويستهدف يوم صناعة السينما للشباب، مساعدة الطلاب المختارين لبدء مشوارهم في صناعة السينما، بمساعدة المتحدثين الذين يقدمون خبراتهم، ليبنوا جسراً بين الخبرة الأكاديمية وأرض الواقع.

والخبراء الذين يشاركون في يوم صناعة السينما للشباب، هم مهندس المناظر أُنسي أبو سيف، والمخرج والمؤلف تامر محسن، والممثل آسر ياسين، والكاتبة مريم نعوم، ومصممة الأزياء ريم العدل، والمنتج ومصحح الألوان شريف فتحي، والمحامي خالد العربي، الخبير في الشؤون القانونية بالمجال السينمائي.

وقال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "نعتز بتنظيم فعاليات (يوم صناعة السينما للشباب) للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، فهذا يتوافق مع سياسة المهرجان الذي يعد بمثابة منصة لاكتشاف وتوجيه صُنَّاع الأفلام الشباب".

وعلقت ميريام دغيدي، مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما، قائلة: "يوم صناعة السينما للشباب لم يكن ليحدث لولا الاهتمام الكبير الذي وجدناه من قِبل عدد كبير من أهم صُنَّاع السينما المخضرمين، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات ونقل خبراتهم للشباب الواعد، لذا أتمنى أن يكون يوم صناعة السينما للشباب فعَّالاً في مسيرة هؤلاء الطلاب المختارين".

وتُقام الدورة الــ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

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