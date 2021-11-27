أخبار التكنولوجيا| واتساب يضيف اختصارا جديدا يسهل مشاركة الملصقات.. كافيار الروسية تطلق iPhone 13 Pro مصنوع من سيارات تسلا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:
واتساب يسمح لك بـ إعادة توجيه الملصقات دون تنزيلها
يعمل واتساب WhatsApp، باستمرار على إضافة ميزات جديدة في تطبيق المراسلة الفورية، وفي الوقت الحالي تشمل المزايا التي يختبرها مطورا الخدمة ضمن نسخة البيتا على نظام التشغيل أندرويد إدخال تحسينات جديدة على خاصية الملصقات.
شاهد.. صور مسربة تكشف تصميم تحفة هونر المنتظرة Honor 60
سرّبت بعض مواقع الإنترنت صور ثلاثية الأبعاد لسلسلة هونر المرتقبة Honor 60، والتي تعطينا نظرة مبدئية عن مواصفات تصميم هذا الإصدارات الرائدة قبل الإعلان الرسمي عنها.
بما يزيد عن 100 ألف جنيه.. كافيار الروسية تطلق iPhone 13 Pro بلمسة من سيارات تسلا
كشفت شركة كافيار Caviar الروسية، المتخصصة في إنتاج نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة، عن موديلات فاخرة جديدة من سلسلة آبل آيفون 13.
إيطاليا تغرم جوجل وآبل 20 مليون يورو لسرقة بيانات مستخدميهم
غرمت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية، شركتي جوجل Google وآبل Apple، مبلغ 10 ملايين يورو (أي ما يعادل 11.3 مليون دولار) لكل منهما، حيث أدعت الهيئة التنظيمية أن شركتا التكنولوجيا الأمريكية ليستا شفافتين في جمع واستخدام بيانات المستخدمين.
أهم مميزات ويندوز 11 الجديد من مايكروسوفت.. تعرف عليها
كشفت شركة مايكروسوفت عن أهم مميزات ويندوز 11، حيث يقدم Windows 11 الجديد ترقيات محسنة تضم مواصفات تضاف لأول مرة لأنظمة تشغيل الحواسيب الشخصية في العالم، وعن مميزات ويندوز 11 الجديدة سنستعرضها إليك خلال السطور التالية.