أخبار التكنولوجيا| واتساب يضيف اختصارا جديدا يسهل مشاركة الملصقات.. كافيار الروسية تطلق iPhone 13 Pro مصنوع من سيارات تسلا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

يعمل واتساب WhatsApp، باستمرار على إضافة ميزات جديدة في تطبيق المراسلة الفورية، وفي الوقت الحالي تشمل المزايا التي يختبرها مطورا الخدمة ضمن نسخة البيتا على نظام التشغيل أندرويد إدخال تحسينات جديدة على خاصية الملصقات.

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صور ثلاثية الأبعاد لسلسلة هونر المرتقبة Honor 60، والتي تعطينا نظرة مبدئية عن مواصفات تصميم هذا الإصدارات الرائدة قبل الإعلان الرسمي عنها.

بما يزيد عن 100 ألف جنيه.. كافيار الروسية تطلق iPhone 13 Pro بلمسة من سيارات تسلا

كشفت شركة كافيار Caviar الروسية، المتخصصة في إنتاج نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة، عن موديلات فاخرة جديدة من سلسلة آبل آيفون 13.

غرمت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية، شركتي جوجل Google وآبل Apple، مبلغ 10 ملايين يورو (أي ما يعادل 11.3 مليون دولار) لكل منهما، حيث أدعت الهيئة التنظيمية أن شركتا التكنولوجيا الأمريكية ليستا شفافتين في جمع واستخدام بيانات المستخدمين.

كشفت شركة مايكروسوفت عن أهم مميزات ويندوز 11، حيث يقدم Windows 11 الجديد ترقيات محسنة تضم مواصفات تضاف لأول مرة لأنظمة تشغيل الحواسيب الشخصية في العالم، وعن مميزات ويندوز 11 الجديدة سنستعرضها إليك خلال السطور التالية.