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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بما يزيد عن 100 ألف جنيه.. كافيار الروسية تطلق iPhone 13 Pro بلمسة من سيارات تسلا

إصدارات شركة كافيار
إصدارات شركة كافيار الفاخرة

كشفت شركة كافيار Caviar الروسية، المتخصصة في إنتاج نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة، عن موديلات فاخرة جديدة من سلسلة آبل آيفون 13.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina" التقني، فإن كافيار عادة ما تنتج هواتف مغطاة بالذهب الثمين والجلد باهظ الثمن أو تزينيها بالألماس والتيتانيوم، ولكن هذه المرة استلهمت الشركة الروسية تصميم إصدارتها الفاخرة من رجل الأعمال الأمريكي "أيلون ماسك" وسيارته الكهربائية Tesla.

 

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شركة روسية تصنع هاتف آيفون 13 بأجزاء من سيارة تسلا


وفي الآونة الأخيرة، قامت الشركة الروسية بتصنيع إصدارات خاصة من هواتف آيفون 13 برو، تم تصنيعه بأجزاء من طراز سيارة تسلا Tesla Model 3، حيث يأتي طراز كافيار المسمى  Tesla Electro من هاتف iPhone 13 Pro Max، بإطار مصنوع من التيتانيوم مع طلاء أسود PVD.

وحصلت كافيار على المواد التي تم تصنيع الطراز الفاخر iPhone 13 Pro Electro، من هيكل سيارة تسلا، كما يتميز هذا الإصدار بنقوش مسك وشعار تسلا، مع ملحق نحاسى من المكون الرئيسي لبطاريات السيارات الكهربائية لشركة تسلا.

طراز كافيار الفاخر iPhone 13 Pro Electro

وستقوم كافيار Caviar، بتصنيع نحو 99 نسخة فقط من هاتف iPhone 13 Pro Electro، وسيتوفر الخيار الأساسي مقابل سعر حوالى 6760 دولار أمريكي (أي ما يزيد عن 106 ألف جنيه مصري).

وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل المشترون إلى جانب الإصدار الخاص، على تمثال نصفي لرئيس شركة تسلا، أيلون ماسك Elon Musk، فوق قاعدة من الرخام الأسود مع لوحة مزدوجة مطلية بالذهب، وهو مصنوع من أجزاء معدنية من طراز Tesla 3 التي أعيد صهرها.

تمثال أيلون ماسك Elon Musk من كافيار الروسية

وستنتج كافيار الروسية، من تمثال إيلون ماسك المصنع من ألواح هيكل سيارة تسلا موديل 3، 27  تمثالا فقط تبلغ تكلفة الواحد حوالى 3220 دولار أمريكي (أي ما يزيد عن 50 ألف جنيه مصري).

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