البحرين تفوز بعضوية مكتب التربية الدولي التابع للـ(يونسكو)

فازت البحرين، اليوم السبت، بعضوية مكتب التربية الدولي التابع لمنظمة الـ(يونسكو) ممثلة للدول العربية، وذلك في أثناء فترة انعقاد المؤتمر العام للمنظمة بفرنسا والاجتماعات المقرّرة للجانها ومكاتبها.



وقال وزير التربية والتعليم البحريني الدكتور ماجد بن علي النعيمي - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - إن هذا الإنجاز يأتي تأكيدا على ما تحظى به البحرين من مكانة رفيعة على الصعيد العالمي في كافة المجالات ومنها المجال التعليمي، وما تتميز به من تقدير واحترام في هذه المنظمة الدولية العتيدة.



يذكر أن مكتب التربية الدولي يعدّ أقدم معهد للـ(يونسكو)، حيث أنشئ في عام 1925، وتمّ إدماجه إدماجا تاما بالمنظمة في عام 1969، وتحوّل منذ ذلك الحين من مركز للبحوث والتوثيق إلى مؤسسة متخصصة لليونسكو في مجال المناهج الدراسية.



وتتمثّل المهمة الأساسية للمكتب في تعزيز قدرات الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ المناهج الدراسية الكفيلة بتعزيز الإنصاف في توفير التعليم والتعلم الجيدين والمناسبين، ومن ثمّ توجيه عملية التعلم لدى الطلاب وتدريب المعلمين وتقييم تحصيل الطلاب، بالإضافة إلى إسناد المؤتمر العام إليه مهمة الإسهام في تصميم برنامج اليونسكو في مجال التربية والتعليم وتنفيذه، وتوفير المساعدة على المستوى التقني والمنهجي وتنمية القدرات.