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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عروسين في الصباحية بسبب تسرب غاز داخل شقتهما بالقليوبية

جثة
جثة

لقى عريس وعروسة مصرعهما ليلة زفافهما، بقرية أبو المعاطى دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وذلك لاستنشاقهما غاز من سخان المياه أثناء استحمامهما، بعد حفل زفافهما حيث اكتشفت الأسرة ذلك أثناء قيامهما بالاطمئنان عليهما فى الصباحية وجرى نقلهما لمستشفى الشاملة، إلا أنه تبين وفاتهما فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الشاملة بشبين القناطر، باستقبال جثتى عريس وعروسة لقيا مصرعهما لاستنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه أثناء استحمامهما.


وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث بالمركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص "إبراهيم س ع" 22 سنة عامل، وزوجته "رقية ع م" 19 سنة ربة منزل متوفيان على إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، المتسرب من سخان المياه أثناء استحمامهما بحمام الشقة فى يوم الصباحية لليلة الزفاف.


وبسؤال أهلية المتوفيين والد المتوفى، ووالدة المتوفية، مقيمان ذات الناحية، اقروا أنه أثناء قيام الأسرة بالاطمئنان على المتوفيان فى يوم الصباحية وبالطرق على الباب لم يستجيبا، فقاموا بكسر باب الشقة والدخول إليها، واكتشافهم وفاة المجنى عليهما داخل دورة المياه حال قيامهما بالاستحمام، وحدث تسرب لغاز السخان وقيامهما باستنشاق الغاز ما أدى إلى وفاتهما.


وجرى نقل الجثتين لمستشفى الشاملة بشبين القناطر، إلى أنه تم التأكد من وفاتهما على الفور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وامرت بتشريح جثتى المتوفيين والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة

القليوبية محافظة القليوبية شبين القناطر القناطر النيابة العامة

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