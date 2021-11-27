علماء أمريكيون يكشفون خط الدفاع الأول ضد متحور كورونا الجديد

كيفية الحماية من متحور كورونا الجديد

قال علماء أمريكيون، اليوم السبت، أن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" قد يحل مكان سلالة دلتا السائدة في العالم بنسبة أكثر من 90%.

ووفقا لشبكة "العربية"، يتوقع العلماء صمود المطعمين أمام تأثيرات متحور "أوميكرون" الجديد، وأشاروا إلى أن المعلومات عن المتحور الجديد لا تزال غير واضحة لمعرفة مدى خطورته.

وأضافوا أنه لم يتم التعرف على متحور "أوميكرون" في أمريكا ولكنه قد يكون موجود

وشدد العلماء على أهمية أن يظل التطعيم أولوية كون اللقاحات لا تزال فعالة.

وشدد العلماء على تجنب ضرورة تجنب الحشود وارتداء الأقنعة حيث أنهما خطا الدفاع الأول ضد المتحور الجديد.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض في المجال الطبي، أمس الجمعة، إنه ليست ثمة دلائل على وجود متحور " أوميكرون" في الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

وأضاف فاوتشي- في تصريح، أن العلماء الأمريكيين يعملون عن كثب مع زملائهم من جنوب إفريقيا لمعرفة المزيد من المعلومات عن المتحور الناشئ ومدى وجوده في داخل الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذا المتحور يبدو أنه ينتشر بسرعة معقولة وقد تم اكتشاف وجوده في جنوب إفريقيا وبتسوانا، من خلال مسافر إلى هونج كونج من جنوب إفريقيا، وقد أصبحت بلجيكا أول دول أوربية تؤكد وجود حالة إصابة بهذا المتحور.

ويخشى العلماء من أن "أوميكرون" لديه تغيرات عديدة يمكن أن تجعله أكثر عدوى ويحتمل أن يتهرب من اللقاح.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي افتراضي، إن المتغير الذي عرف أولا باسم "B.1.1.529" أصبح رسميا أحد أشكال القلق، وإنها أطلقت عليه الاسم "أوميكرون"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".