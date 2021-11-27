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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم مصريون.. النمسا تلقي القبض على 15 شخصًا قاموا بتهريب مهاجرين

مهاجرين
مهاجرين

أعلنت السلطات النمساوية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 15 شخصًا يشتبه في قيامهم بتهريب مهاجرين سوريين ولبنانيين ومصريين إلى البلاد، كما صادرت 14 سيارة كانت تستخدم في نقلهم.

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وقالت الشرطة في النمسا إنها فتحت تحقيقا الشهر الماضي بشأن المجموعة التي قامت بتهريب المهاجرين من الحدود الصربية المجرية عبر سلوفاكيا وجمهورية التشيك إلى الزاوية الشمالية الشرقية للنمسا، حيث تم إنزالهم شمال فيينا.

وأضافت الشرطة في بيان لها إن 15 مهربا، من مولدوفا وأوكرانيا وأوزبكستان، اعتقلوا في الغالب في منتصف نوفمبر الماضي على سيارات مشبوهة وكذلك في فندق بفيينا، كما حاولوا جميعًا الفرار عندما تم إيقافهم.

واعترفوا أنهم قاموا بتحميل ما بين 12 إلى 15 شخصًا في السيارات والشاحنات الصغيرة المستخدمة في الرحلات، مع إزالة المقاعد الخلفية والرش على النوافذ الخلفية.

وتابعت الشرطة إن المشتبه بهم نقلوا أكثر من 700 شخص بتكلفة إجمالية تجاوزت 2.5 مليون يورو. كما تم فرض رسوم على المهاجرين من 4000 إلى 5000 يورو لكل شخص في الرحلة، وقالوا إنهم يخططون لمواصلة الرحلة إلى ألمانيا، إما عن طريق القطار أو يتم اصطحابهم من قبل الأقارب.

 

 

تهريب المهاجرين السلطات النمساوية مهاجرين الشرطة في النمسا شمال فيينا

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