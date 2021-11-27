التحالف العربي يضرب أهدافا لمليشيا الحوثي في صنعاء .. وهذه هى الحصيلة

ضربات عدة شنتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ضد مليشيا الحوثي حيث بلغت حصيلة ضربات التحالف العربي على أهداف لجماعة الحوثي في صنعاء مايقرب من تنفيذ 16 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

حصيلة ضربات التحالف العربي على أهداف لجماعة الحوثي في صنعاء

شملت حصيلة ضربات التحالف العربي على أهداف لجماعة الحوثي في صنعاء تدمير 12 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 90 عنصرًا إرهابيًا، لم تتوقف ضربات التحالف عند هذا الحد بل سبق قبلها وأعلن التحالف العربي شن ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء باليمن، حيث استهدف التحالف معسكر دار الرئاسة بالعاصمة اليمنية صنعاء.

"استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة.. رصدنا تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر والقيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة"، هكذا كشف التحالف العربي عن اهتداف دار الرئاسة في صنعاء.

وأكد التحالف العربي إن قوات التحالف اتخذت إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، للضربات الجوية، موضحا أن العملية العسكرية، تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ووفق بيان التحالف العربي فإن الضربات الجوية استهدافت معسكر "دار الرئاسة" في صنعاء، مجددا، استجابة للتهديد وبعد عملية استخباراتية دقيقة، لافتا إلى أنه "رصدنا تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير لمعسكر دار الرئاسة.. القيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة".

ووفقا لبيان رسمي عن التحالف العربي فقد تم تدمير منصة لإطلاق صواريخ بالستية حوثية في محافظة صعدة شمالي غربي البلاد.

وقال التحالف، وفق وكالة "واس" الرسمية، إنه "دمر منصة إطلاق صواريخ بالستية شكلت تهديدا وشيكا في صعدة"​​​.

وقال التحالف إن القصر الرئاسي بصنعاء "ارتبط بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوبه وترتبط بجبل النهدين"، مضيفا أن "طائراته استهدفت عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية بعد قصفه لها قبل يومين".

وأشارت إلى طيران التحالف شن أيضا غارتين على منطقة العمشية في مديرية حرف سُفيان شمال عمران، في حين تعرضت محافظة الجوف الحدودية مع السعودية إلى غارة جوية استهدفت منطقة الأقشع في مديرية الحزم بمركز المحافظة.

وقال التحالف إنه نفذ 15 استهدافا ضد جماعة "أنصار الله" في مأرب، وتدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية وصلت إلى 95 عنصرا من الجماعة

كما أعلن التحالف إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد بجماعة "أنصار الله" بعمليات في محافظتي مأرب والبيضاء.

وصرح التحالف أنه "نفذ 17 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.