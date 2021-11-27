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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بزيادة 600 طن عن العام الماضي.. طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية المصرية

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن حجم الصادرات الزراعية المصرية زاد بنسبة 15% هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، ووصل إلى 5.2 مليون طن حتى الآن، وبزيادة 600 طن عن العام الماضي. 


وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن مصر تشهد للعام الرابع على التوالي، طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية، مشيراً إلى الجهود التي بُذلت في قطاع الزراعة سواء الإنتاج الحيواني، أو النباتي، أو الداجني، أو السمكي.


وأكد معاون وزير الزراعة أن هناك طفرات مستمرة وجديدة تحدق في هذا القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن ال دولة المصرية والقيادة السياسية تنظر للقطاع الزراعي على إنه جزء أساسي من الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، وجزء مؤثر بشكل كبير.


وتابع محمد القرش أن الزراعة تؤثر في حوالي خمس الصادرات السلعية، بالإضافة إلى أنها تدخل في كثير من الأعمال، وتؤثر في دخل الفلاح المصري الذي يمثل حوالي 50% من الشعب المصري، مؤكداً أن القطاع الزراعي يؤثر تأثيراً اقتصادياً بشكل كبير على مصر.


ونوه معاون وزير الزراعة إلى أن الدولة المصرية تنظر للقطاع الزراعي في الوقت الحالي، نظرة الأمن القومي، وأمن الغذاء للمواطن المصري، مشيراً إلى جهود الدولة في التوسعات للمساحات الزراعية مثل مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع الريف المصري الجديد، ومشروعات سيناء، ومشروع جنوب الوادي وغيرهم من المشروعات.   

الزراعة معاون وزير الزراعة حجم الصادرات الزراعية المصرية دخل الفلاح المصري مشروع الدلتا الجديدة

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